Giunta itinerante a Molassana, 20 vigili in più in vallata: la pattuglia di quartiere raddoppia

Genova. Seconda tappa delle giunte itineranti. Questa mattina la consueta riunione settimanale si è svolta a Molassana, nella sede del Municipio IV Media Valbisagno. La prima parte della mattinata è stata dedicata alla riunione di giunta per l’illustrazione e l’approvazione dei provvedimenti: alla presenza del presidente del Municipio, Lorenzo Passadore, e della giunta municipale, la sindaca Silvia Salis e gli assessori comunali hanno anche affrontato alcune tematiche del territorio tra le quali il futuro dell’ex cinema Nazionale di Molassana, la situazione dei condomini del civico 17 di via Piacenza – colpito da un incendio il 14 febbraio 2023 a seguito del quale 80 famiglie sono state sgomberate – i cantieri dei 4 assi, la cava Cavalletti, la sicurezza della delegazione i fondi per lo sport nella vallata. Gli argomenti sono stati anche al centro del momento di confronto con i componenti del consiglio municipale.

I due principali annunci sono stati riguardo l’esenzione Imu per le abitazioni degli sfollati via Piacenza 17 (leggi l’articolo qui), che sarà approvato il prossimo lunedì in giunta, e riguardo il completamento del quadro economico per far partire progettazione esecutiva e lavori di rigenerazione dell’ex Cinema Nazionale (leggi l’articolo qui), il cui bando partirà a gennaio 2026, con una previsione di termine dei lavori nei primi mesi del 2028.

Sul fronte della sicurezza urbana, la sindaca ha annunciato che i vigili di quartieri avranno una doppia pattuglia, una di mattino e una per il pomeriggio, e saranno anche dislocati 20 nuovi agenti. Per quanto riguarda lo sport, è stato ribadito l’impegno economico sull’impianto della Sciorba con 800.000 euro di mutuo per portare a termine nel miglior modo i lavori in corso. “La Valbisagno è anche – ha ricordato la sindaca – la zona in cui sono maggiormente concentrati gli investimenti sull’impiantistica diffusa con lo stanziamento dei 200.000 euro della terza annualità di accordo quadro per le aree sportive”.

Sull’ex cava Cavalletti, l’assessora all’Ambiente Silvia Pericu ha annunciato la presentazione dello studio semestrale sulla qualità dell’aria di Arpal e sul forno crematorio, un progetto a cui l’attuale amministrazione è fortemente contraria, trattandosi di un privato, aprirà a breve, ora che i lavori sono ultimati. Su piazzale Resasco sono in corso i lavori dopo la rinuncia della ditta esecutrice, vincitrice della gara, e la seconda ha apportato delle varianti al progetto per alcune criticità emerse in corso d’opera. Sui 4 Assi è stato confermato che i lavori sono a buon punto, mentre è previsto un confronto con i comitati di cittadini per raccogliere spunti per lo studio affidato al Politecnico di Milano.

Nel pomeriggio, sindaca e assessori comunali hanno effettuato sopralluoghi in aree scelte dal Municipio, accompagnati dalla giunta municipale e dai consiglieri delegati. In particolare, la sindaca e il presidente del Municipio, con l’assessore Ferrante, hanno fatto un sopralluogo nell’area Ex Architrave, dove hanno ascoltato anche cittadini ed esponenti di associazioni e comitati, e alla scuola Doria dell’IC Molassana. “Il primo sopralluogo è stato all’ex Architrave, dove ci siamo impegnati a realizzare un’area verde collegata al parcheggio sul Lungobisagno, completando l’abbattimento e la bonifica dell’edificio esistente – ha detto la sindaca Salis – Un intervento importante, perché si tratta di una zona che ha bisogno di spazi verdi a disposizione di tutta la cittadinanza. Poi siamo stati alla scuola Doria, dell’Istituto Comprensivo di Molassana: qui abbiamo visto i lavori in corso per la realizzazione della palestra esterna all’edificio e ci siamo resi conto di come l’amministrazione precedente non abbia ascoltato le esigenze dell’istituto scolastico, che invece aveva un grande bisogno di interventi infrastrutturali, di messa a norma e di ristrutturazione”. La sindaca ha aggiunto: “So bene quanto lo sport sia importante e riconosco il valore di una palestra, ma questo è un altro esempio di come i fondi del PNRR avrebbero dovuto essere utilizzati diversamente, per rispondere alle reali esigenze dei cittadini”.

Secondo le deleghe di competenza, sono stati oggetto di visite e sopralluoghi da parte delle assessore e degli assessori, tra gli altri: i parcheggi di ponte Fleming, il cimitero di San Siro di Struppa, attraversamenti pedonali e illuminazione in via Struppa e via Bobbio, piazza Adriatico, l’ex Regina Pacis in corso De Stefanis e l’asilo Coccinella a Struppa.

Questo pomeriggio la giunta itinerante ha fatto tappa al cantiere di Volpara insieme all’assessora Pericu e ai rappresentanti dei comitati di quartiere. Un incontro molto partecipato, utile per vedere da vicino l’avanzamento di uno dei progetti di riqualificazione più significativi della valle. I tecnici di AMIU hanno illustrato le opere in corso: la fase finale della demolizione dell’ex inceneritore, le nuove aree verdi, il miglioramento della viabilità interna e l’installazione dei due impianti fotovoltaici previsti. Il progetto – finanziato con oltre 3,3 milioni di euro PNRR – porterà alla nascita del nuovo Centro di Raccolta e del Centro del Riuso, pensati per semplificare il conferimento e valorizzare ciò che può ancora essere utilizzato. Il confronto con i comitati ha permesso di condividere aggiornamenti, risposte e prossimi step, confermando l’obiettivo di costruire un polo moderno, accessibile e orientato all’economia circolare.