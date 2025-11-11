Giornata internazionale contro la violenza di genere, visite senologiche gratuite a Camogli

Camogli. Camogli si prepara a celebrare la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, istituita dalle Nazioni Unite nel 1999, con una serie di iniziative.

Martedì 25 novembre sbarca in città il progetto Hope dedicato alla prevenzione: dalle 9 alle 18 visite senologiche gratuite a bordo della clinica mobile posizionata in via XX Settembre, davanti al Palazzo Municipale, dotata di attrezzature strumentali all’avanguardia. Sarà presente un’équipe medica specializzata e l’esito degli esami verrà consegnato immediatamente. L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Camogli. Le prenotazioni per le visite senologiche gratuite per la diagnosi precoce del tumore mammario, rivolte alle donne di tutte le età, scattano lunedì 17 novembre, a mezzogiorno, collegandosi direttamente con il sito www.eventihope.com.

«La salute è, da sempre, al centro dell’attenzione dell’Amministrazione comunale – dice il vicesindaco Lorenzo Ghisoli -. Le visite senologiche gratuite del progetto Hope rappresentano un servizio importante per la nostra comunità, così come è stato per le altre realizzate a Camogli per la prevenzione cardiologica e per quella vascolare. Il nostro obiettivo è dare vita, in futuro, ad altre iniziative analoghe per andare incontro alle esigenze dei cittadini e, in particolare, a chi ha difficoltà a spostarsi per visite e accertamenti medici. Non solo, quindi, la postazione mobile dove, al lunedì, davanti al Palazzo Comunale, in collaborazione con l’Asl 3, ci si può sottoporre al prelievo del sangue, ma anche uno sguardo alla prevenzione a 360 gradi, perché prevenzione significa speranza».

Sempre martedì 25 novembre l’Assessorato ai Servizi sociali, insieme alle Associazioni del territorio e in collaborazione con la Scuola, intende sensibilizzare l’opinione pubblica sul problema della violenza di genere. Alle 10, nel ridotto del Teatro Sociale, è prevista, per gli 85 alunni della scuola primaria di secondo grado, la proiezione del cortometraggio a tema “Xena”, realizzato lo scorso anno scolastico, interpretato da un gruppo di allievi, prodotto dall’Istituto comprensivo di cui fa parte Camogli e finanziato dal Comune. Regia e montaggio: Adel Oberto; fotografia: Alessandro De Nicola; soggetto: Francesco Riva. A seguire dialogo con Linda Fabbri, del Centro per non subire violenza da Udi “Martina Rossi” di Recco.

Giovedì 27, alle 15.30, al Centro di Aggregazione dell’Anziano (alla “Provvidenza”, via Castagneto 1) conferenza a cura di Maurizia Migliorini, docente universitaria di Critica Artistica, che approfondirà “Contessa Lara Evelina Cattermole 1849-1896 – Un tragico femminicidio tra emancipazione, arte e riviste alla fine del XIX secolo”.

Il 25 novembre si celebra la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, istituita dall’ONU nel 1999. La data ricorda le sorelle Mirabal, attiviste politiche della Repubblica Dominicana uccise il 25 novembre 1960 dal regime dittatoriale di Rafael Trujillo, e segna l’inizio dei “16 giorni di attivismo contro la violenza di genere”. In molte città, questo giorno viene ricordato con iniziative di sensibilizzazione, come l’installazione di scarpe rosse e panchine rosse, che simboleggiano le vittime e la lotta contro la violenza