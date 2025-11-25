  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Iniziativa

Giornata contro la violenza sulle donne, anche le dipendenti di Asef ci mettono la faccia

L’amministratore unico Barabino: “La cultura aziendale si costruisce ogni giorno mettendo in circolo idee”

Genova. Contro ogni violenza sulle donne, le dipendenti di A.Se.F. … ci mettono la faccia. Una carrellata di foto, selfie singoli o di gruppo, pubblicati sui canali social della società partecipata del Comune di Genova, per dire no alla violenza di genere. Un’iniziativa eloquente, intrapresa nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e appoggiata da tutti i colleghi, senza distinzioni.

Le immagini sono state montate in un breve video, visibile sui canali Facebook e Instagram dell’azienda specializzata in onoranze e trasporti funebri. “Un’azienda è fatta di persone, di diverse sensibilità e, soprattutto, di rispetto – commenta l’amministratore unico di A.Se.F. Maurizio Barabino – La cultura aziendale si costruisce giorno per giorno, mettendo in circolo idee e sostenendole, dentro i cancelli e, se condivise e sostenute coralmente, tentando di diffonderle anche all’esterno”.

Dunque, proprio oggi, le donne appartenenti a tutti i settori di A.Se.F., prestano i loro volti, compatte, per lanciare un grido di allarme contro un’emergenza che è sulle cronache ogni giorno. “Ogni donna e uomo di A.Se.F. oggi sostiene questa battaglia – conclude Barabino – che deve diventare impegno quotidiano”.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.