Mai più sole

Giornata contro la violenza sulle donne: al Galliera il 25 attività gratuite su prenotazione

Visite ginecologiche, consulenze psicologiche individuali, consulenze informative e strategie di protezione personale

ospedale galliera

Genova. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il 25 novembre 2025 l’Ente Ospedaliero Ospedali Galliera organizza l’evento “Mai più sole“, una giornata dedicata alla prevenzione, all’ascolto e al sostegno delle donne.

L’iniziativa, patrocinata dal comitato unico di garanzia (Cug) del Galliera, prevede un programma di attività gratuite su prenotazione, pensate per promuovere la salute, la consapevolezza e la sicurezza personale.

L’obiettivo della giornata è offrire un momento di attenzione concreta verso le donne, incoraggiando la cura di sé e la conoscenza degli strumenti di tutela e di aiuto a disposizione di chi vive o ha vissuto situazioni di violenza.

Il Galliera con i suoi professionisti intende ribadire così il proprio impegno nel promuovere la parità di genere, il rispetto e la prevenzione della violenza di genere, nella convinzione che la salute e la dignità di ogni donna vadano sempre tutelate.

Il 25 novembre saranno offerte attività gratuite su prenotazione: visite ginecologiche, consulenze psicologiche individuali, consulenze informative e strategie di protezione personale.

 

 

