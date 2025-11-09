  • News24
Iniziativa

A Cornigliano Municipio e residenti insieme per ripulire il Giardino Lineare

“Prenderemo l’impegno di costruire un vero patto di collaborazione", ha assicurato il presidente Fabio Ceraudo

Generico novembre 2025

Genova. Giornata di pulizia, sabato, per il Giardino Lineare di Cornigliano. Associazioni e residenti, in accordo con il Municipio, hanno unito le forze per rimuovere i rifiuti abbandonati e togliere erbacce e vegetazione incolta.

L’iniziativa è stata organizzata dal consigliere municipale Stefano De Biase, che ha partecipato alla pulizia: “Vorrei che diventasse la prima di tante altre, per cercare di fare la nostra parte a tutela del quartiere in cui viviamo”.

“Prenderemo l’impegno di costruire un vero patto di collaborazione per il bene e la cura della nostra comunità e di quel parco come per altre zone di Cornigliano”, ha assicurato il presidente di Municipio Fabio Ceraudo.

Il Giardino Lineare, inaugurato nel 2019, è un’area che unisce via San Giovanni d’Acri a piazza Savio attraverso un parco urbano pedonale e ciclabile a sud della ferrovia. Il progetto è di Società per Cornigliano, e la manutenzione del verde e dei manufatti è stata affidata sino al 2021 all’impresa che lo ha realizzato, per poi passare alla gestione comunale a partire dal 2022.

