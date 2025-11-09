A Cornigliano Municipio e residenti insieme per ripulire il Giardino Lineare

Genova. Giornata di pulizia, sabato, per il Giardino Lineare di Cornigliano. Associazioni e residenti, in accordo con il Municipio, hanno unito le forze per rimuovere i rifiuti abbandonati e togliere erbacce e vegetazione incolta.

L’iniziativa è stata organizzata dal consigliere municipale Stefano De Biase, che ha partecipato alla pulizia: “Vorrei che diventasse la prima di tante altre, per cercare di fare la nostra parte a tutela del quartiere in cui viviamo”.

“Prenderemo l’impegno di costruire un vero patto di collaborazione per il bene e la cura della nostra comunità e di quel parco come per altre zone di Cornigliano”, ha assicurato il presidente di Municipio Fabio Ceraudo.

Il Giardino Lineare, inaugurato nel 2019, è un’area che unisce via San Giovanni d’Acri a piazza Savio attraverso un parco urbano pedonale e ciclabile a sud della ferrovia. Il progetto è di Società per Cornigliano, e la manutenzione del verde e dei manufatti è stata affidata sino al 2021 all’impresa che lo ha realizzato, per poi passare alla gestione comunale a partire dal 2022.