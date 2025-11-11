Genova Smart Week 2025, “New vision for urban living”: tutto il programma degli eventi

Genova Laboratorio di idee e piattaforma di confronto sui temi della trasformazione urbana, della sostenibilità e della digitalizzazione, la Genova Smart Week promossa dal Comune di Genova e dall’Associazione Genova Smart City torna da lunedì 17 a domenica 23 novembre per la sua undicesima edizione dal titolo “A new vision for urban living”, rivolgendo quest’anno un’attenzione particolare alla dimensione umana dell’innovazione tecnologica.

Pianificazione urbana, mobilità intelligente, inclusione sociale, transizione ecologica, rigenerazione del costruito, monitoraggio territoriale, cittadinanza attiva e impiego dell’intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione e nella valorizzazione del patrimonio culturale saranno i principali temi trattati dai convegni e dai workshop previsti non solo a Palazzo Tursi ma anche nelle sessioni che, per la prima volta, porteranno la Genova Smart Week in tour dal levante al ponente cittadino, con tappe all’ex ospedale psichiatrico di Quarto, al Memoriale 14 Agosto e alla Casa delle Tecnologie Emergenti di Pra’. Il finale, come sempre, sarà poi a piazza De Ferrari per la Smart City Experience di sabato 22 e domenica 23 novembre, all’insegna del coinvolgimento e della sensibilizzazione dei cittadini sui temi della mobilità sostenibile.

«La Genova Smart Week sarà un’importante occasione per ribadire tutto quello che il Comune e l’amministrazione possono fare per rendere la città più attrattiva anche nel campo della ricerca e dell’innovazione tecnologica, senza dimenticare il mondo della logistica, dell’high-tech e dell’energia – commenta la sindaca di Genova, Silvia Salis –. La città intelligente che abbiamo in mente sa interfacciarsi con il mondo tecnologico e con le nuove sfide dell’intelligenza artificiale, ma sa anche che al centro ci sono sempre le persone, le cittadine e i cittadini, con le loro esigenze e i loro bisogni. Dobbiamo essere sempre in ascolto e dobbiamo essere capaci di sfruttare al meglio le opportunità che la tecnologia ci offre per migliorare i servizi alla cittadinanza, in modo efficace e sostenibile. I grandi cambiamenti sono già in atto, dobbiamo farci trovare pronti e appuntamenti come la Smart Week ci aiutano a guardare nella giusta direzione».

«La Genova Smart Week è un momento di confronto e visione sul futuro urbano, un’occasione per immaginare la città come un ecosistema in evoluzione, dove cultura, innovazione e società si intrecciano – dichiara Francesca Coppola, assessora all’urbanistica, smart city e città dei 15 minuti del Comune di Genova –. Puntiamo su una rigenerazione sostenibile, sull’energia come motore di vivibilità, sulla valorizzazione del patrimonio urbano e sul dialogo tra natura e spazio costruito. L’obiettivo è trasformare aree in disuso in luoghi vitali di connessione, inclusione e creatività. Credo che tecnologia e pianificazione urbana debbano procedere insieme, per migliorare la qualità dello spazio pubblico, tutelare l’ambiente e favorire il benessere collettivo. Le nuove soluzioni digitali possono rendere Genova più efficiente, verde e a misura d’uomo. Stiamo investendo in una città che unisce rigenerazione, sostenibilità e innovazione, rafforzando il senso di comunità. Una città è davvero “smart” quando riesce a coniugare progresso e umanità, tecnologia e natura. Genova vuole proporsi come un vero e proprio laboratorio urbano del futuro, dove istituzioni, imprese, mondo della ricerca e cittadini collaborano per dare forma a una città più intelligente, verde e accessibile».

«Quest’anno più che mai la Genova Smart Week sarà un momento importante di confronto e di apprendimento su cosa significa essere una smart city – afferma l’assessore alla mobilità sostenibile del Comune di Genova, Emilio Robotti –. Mettere la tecnologia al servizio del cittadino, rendere più leggero e intuitivo il suo utilizzo per semplificare la vita delle persone, soprattutto nella loro quotidianità, è una delle principali sfide che abbiamo davanti. Anche la mobilità è un settore che può e deve essere reso smart, con progetti che grazie all’innovazione digitale possano davvero fare la differenza».

«Una smart city non è solo tecnologia, ma cittadinanza – riflette Nicola Valentino Canessa, presidente dell’Associazione Genova Smart City –. Strumenti digitali e dati hanno senso solo se diventano accessibili e utili a tutti: agli enti, alle aziende, alla ricerca e soprattutto ai cittadini. Genova può essere un laboratorio di democrazia urbana, dove innovazione e partecipazione si rafforzano a vicenda e la tecnologia amplifica diritti, inclusione e qualità della vita. Per riuscirci, servono amministrazioni attive, Municipi coinvolti per essere punto di contatto con la cittadinanza. Il mondo della ricerca e delle aziende devono collaborare in modo virtuoso, cercando nel territorio un laboratorio urbano di co-progettazione e partecipazione informata. Solo partendo dalle istanze dei cittadini, misurate con dati certi, è possibile orientarsi verso risultati misurabili nello spazio pubblico, nei servizi e nel lavoro, per una città intelligente perché più giusta, più inclusiva e con una migliore qualità della vita. La smart city è un mezzo, non il fine».

Il programma dei convegni a Palazzo Tursi

Ad aprire la Genova Smart Week 2025, nella mattinata di lunedì 17 novembre, sarà la sessione istituzionale dedicata ai Piani strategici della città del futuro, occasione per riflettere sul ruolo delle amministrazioni locali nella costruzione di città intelligenti e inclusive, capaci di affrontare le sfide del presente e anticipare quelle del domani. I saluti iniziali saranno affidati alla sindaca Silvia Salis, all’assessore regionale a trasporti, urbanistica e rigenerazione urbana Marco Scajola, ai presidenti dell’Associazione Genova Smart City, Nicola Valentino Canessa, e della Camera di Commercio, Luigi Attanasio. Seguirà l’intervento di Francesca Coppola, assessora all’urbanistica e alla Smart City del Comune di Genova, che presenterà obiettivi e contenuti dell’edizione 2025.

La mattinata proseguirà con due tavole rotonde: la prima vedrà protagonisti sindaci e amministratori di alcune delle principali città italiane mettendo al centro la sostenibilità urbana come equilibrio tra crescita, innovazione, sicurezza e inclusione; la seconda esplorerà le potenzialità di Genova come laboratorio urbano in cui rigenerazione, mobilità e tecnologia si integrano per migliorare la qualità della vita.

Nel pomeriggio, la sessione Digitalizzazione e AI: servizi semplici, cultura accessibile analizzerà come la trasformazione digitale possa semplificare i servizi pubblici e rendere il patrimonio culturale fruibile a tutti i cittadini. Esperti e amministratori discuteranno di modelli e tecnologie capaci di coniugare innovazione e coesione sociale, con strumenti immersivi e soluzioni per un turismo più accessibile.

Interamente dedicata alla mobilità la giornata di martedì 18 novembre realizzata in collaborazione con l’Istituto Internazionale delle Comunicazioni: la conferenza del mattino, Smart & Urban mobility, affronterà il tema degli spostamenti delle persone e delle merci con focus su smart mobility, trasporto pubblico locale, sostenibilità e monitoraggio del traffico. Si parlerà di infrastrutture connesse, investimenti mirati e coinvolgimento delle comunità locali per un sistema di mobilità sicuro, efficiente e inclusivo. Nel pomeriggio, la sessione L’infrastruttura ferroviaria per la mobilità pubblica in ambito metropolitano approfondirà il ruolo dei servizi ferroviari suburbani e metropolitani, analizzando esperienze esistenti e nuove realizzazioni. Si discuterà della riqualificazione di linee e stazioni e dell’integrazione modale tra le reti di trasporto pubblico.

Mercoledì 19 novembre racconterà La rigenerazione urbana e la città rinnovata grazie ai panel curati da Ance, Ordine degli Architetti e Ordine degli Ingegneri di Genova. La città sarà interpretata come organismo dinamico, espressione di cultura, tecnologia e struttura sociale attraverso cinque sessioni tematiche: Energia in città ed energia per la città; Genova città universitaria: rigenerare spazi per accogliere talenti; Verde e blu come infrastrutture di benessere; Luoghi che rinascono, città che evolvono; Soluzioni innovative per città sostenibili. Il confronto tra esperti e amministratori punterà a comprendere come rinnovare la città in modo guidato e consapevole.

Monitoraggio e controllo saranno invece al centro del programma di giovedì 20 novembre, dal titolo La città sensibile: monitorare, proteggere, innovare, costruito in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri di Genova. Si parlerà di monitoraggio del territorio, edifici, infrastrutture e patrimonio, con tecnologie come satelliti, droni e gemelli digitali, allo scopo di anticipare i fenomeni e pianificare interventi correttivi e preventivi, con un approccio integrato basato su dati e simulazioni.

Infine, i workshop: nel pomeriggio di giovedì quello a cura dell’IMATI-CNR intitolato Tecnologie urbane per un coinvolgimento inclusivo, relativo alla progettazione e allo sviluppo, nell’ambito dello Spoke 1 del progetto Raise, di tecnologie, dispositivi e servizi che permettano una fruizione inclusiva dei servizi offerti in contesto urbano e di tutto l’ambiente. All’indomani, per l’intera giornata di venerdì 21 novembre il Salone di Rappresentanza ospiterà il workshop dell’Università di Genova Il sapere che trasforma, Unige e la ricerca Pnrr per il futuro del paese. Da come l’intelligenza artificiale sta cambiando le nostre vite alle nuove frontiere nella cura dell’Alzheimer e del Parkinson, fino ai sistemi di cybersicurezza: la giornata traccerà un bilancio dei progetti realizzati grazie ai fondi europei – Raise, Mnesys, Serics e Nest – e sarà occasione di confronto sulla nuova fase del Pnrr, nella quale la grande sfida consisterà portare al di fuori dei laboratori quanto realizzato in questi anni, mettendolo al servizio dei cittadini, delle imprese e delle nuove esigenze della società.

Premiazione Genova Global Goals Award 2025 e apertura Mobility Lab

Sempre nella giornata di giovedì 20 novembre, ma alla Sala delle Grida del Palazzo della Borsa, si terrà l’evento conclusivo della quarta edizione del Genova Global Goals Award, con la proclamazione dei vincitori del concorso dedicato alla sostenibilità urbana rivolto a scuole, start-up, spin-off, associazioni, cittadini, enti e istituzioni chiamati a proporre idee e progetti che favoriscano la consapevolezza su temi cruciali quali il risparmio energetico, la tutela ambientale e della biodiversità, la rigenerazione urbana e la creazione di economie circolari attraverso il riciclo. Il contest, ideato dall’amministrazione comunale e organizzato in collaborazione con l’Associazione Genova Smart City, mira a sensibilizzare la comunità e le realtà economiche e sociali sui 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, e si inserisce nel quadro delle azioni del Piano di marketing strategico Genova 2031, per una città sempre più sostenibile.

Parallelamente, a partire dalle 17, nell’ambito della Genova Smart Week è prevista l’apertura al pubblico, previa registrazione, del Mobility Lab in via al Porto Antico 7, vale a dire il polo dedicato alla promozione, allo sviluppo e alla gestione delle attività legate al programma Smart Genova, per una sessione dimostrativa della piattaforma Intelligent Urban Mobility, concepita per migliorare la mobilità, ridurre l’inquinamento e favorire l’accesso ai servizi di trasporto nella Città di Genova.

La Genova Smart Week in tour e la Smart City Experience

Grande novità di questa undicesima edizione sarà, come detto, la Genova Smart Week in Tour, iniziativa che porterà per la prima volta la manifestazione in modo diffuso sul territorio, toccando quartieri del levante e del ponente cittadino. Il primo appuntamento sarà Crazy for startup, giovedì 20 novembre dalle 16:30 alle 22 all’ex ospedale psichiatrico di Quarto, in collaborazione con Fondazione Genova Startup e Associazione Quarto Pianeta. L’evento, dedicato all’ecosistema dell’innovazione, proporrà talk ispirazionali con ospiti nazionali, momenti di intrattenimento e la presentazione della nuova Fondazione Genova Startup, nata per sostenere le realtà imprenditoriali emergenti del territorio.

Venerdì 21 novembre il tour farà tappa a ponente con un doppio appuntamento: al mattino il panel La comunità dal basso quale nuova forma di aggregazione e veicolo di partecipazione civica in un luogo simbolico, il Memoriale 14 Agosto 2018 di via Argine Polcevera, scelto proprio affinché dagli stessi spazi realizzati per rendere omaggio alle vittime del crollo del ponte Morandi, possano nascere proposte e progetti per la città di domani discutendo di cittadinanza attiva, semplificazione dei servizi pubblici e governance urbana. Al pomeriggio, la visita alla Casa delle Tecnologie Emergenti per la CTE Experience, una visita degli spazi allestiti presso l’ex stazione ferroviaria di Genova Pra’ e alla scoperta del progetto CTE Genova-Opificio digitale per la Cultura, finanziato dal Ministero delle imprese e del made in Italy, dedicato a startup e microimprese che operano con tecnologie emergenti come Internet of Thing (IoT), AI, blockchain, realtà aumentata e immersiva. È previsto un servizio navetta gratuito, dal centro verso il Memoriale, la CTE e ritorno, con posti limitati su prenotazione scrivendo a info@genovasmartweek.it.

Sabato 22 e domenica 23 novembre, cogliendo la sfida di scendere sul territorio e diventare evento diffuso, la Smart Week si concluderà in piazza De Ferrari per incontrare la città e i cittadini con la Smart City Experience, evento rivolto a tutta la cittadinanza in cui sarà possibile sperimentare modalità alternative di guida e di spostamento grazie ai test drive di veicoli sostenibili e green, per un’esperienza immersiva all’insegna dell’innovazione sostenibile e della qualità urbana, nel cuore di Genova.

Informazioni utili e approfondimenti

La Genova Smart Week è promossa dall’Associazione Genova Smart City e dal Comune di Genova con il supporto organizzativo di Clickutility Team, la partecipazione dei main partner Banca Passadore e TIM e dei gold partner Enel e Movyon. Il programma completo, gli aggiornamenti e le informazioni utili sono disponibili sul sito ufficiale www.genovasmartweek.it.

Con il patrocinio di Rai Liguria

PROGRAMMA

LUNEDÌ 17 NOVEMBRE

Salone di Rappresentanza, Palazzo Tursi

ore 9:00-13:00

Sessione istituzionale di apertura

PIANI STRATEGICI DELLA CITTÀ DEL FUTURO

ore 14:00-17:30

DIGITALIZZAZIONE E AI: SERVIZI SEMPLICI, CULTURA ACCESSIBILE

MARTEDÌ 18 NOVEMBRE

Salone di Rappresentanza, Palazzo Tursi

ore 9:00-13:00

SMART & URBAN MOBILITY

in collaborazione con Istituto Internazionale delle Comunicazioni

ore 14:30-17:00

L’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA PER LA MOBILITÀ PUBBLICA IN AMBITO METROPOLITANO

a cura dell’Istituto Internazionale delle Comunicazioni

MERCOLEDÌ 19 NOVEMBRE

Salone di Rappresentanza, Palazzo Tursi

ore 9:00-13:00 e ore 14:00-18:00

LA RIGENERAZIONE URBANA E LA CITTÀ RINNOVATA

Trasformare l’oggi per abitare il domani

Ore 9:00-11:00: Energia in città ed energia per la città

Ore 11:00-13:00: Genova città universitaria: rigenerare spazi per accogliere talenti

Ore 14:00-15:30: Verde e blu come infrastrutture di benessere

Ore 15:30-16:00: Luoghi che Rinascono, Città che Evolvono

Ore 16:00-17:30: Soluzioni innovative per città sostenibili

GIOVEDÌ 20 NOVEMBRE

Salone di Rappresentanza, Palazzo Tursi

ore 9:00-13:00

LA CITTÀ SENSIBILE: MONITORARE, PROTEGGERE, INNOVARE

in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Genova

ore 14:30-17:00

TECNOLOGIE URBANE PER UN COINVOLGIMENTO INCLUSIVO

Workshop a cura del CNR-IMATI di Genova

Sala delle Grida, Palazzo della Borsa

ore 10:00-13:00

HOSTED EVENT – GENOVA GLOBAL GOALS AWARD 2025

a cura della Direzione Marketing Territoriale del Comune di Genova

Ex ospedale psichiatrico di Genova Quarto

ore 16:30-22:00

Genova Smart Week in Tour, tappa Levante

HOSTED EVENT – CRAZY FOR STARTUP

in collaborazione con Fondazione Genova Startup e Associazione Quarto Pianeta

Via al Porto Antico 7

dalle ore 17:00

SMART WEEK APRE IL MOBILITY LAB

Sessione dimostrativa della piattaforma Intelligent Urban Mobility

VENERDÌ 21 NOVEMBRE

Salone di Rappresentanza, Palazzo Tursi

Mattina e pomeriggio

IL SAPERE CHE TRASFORMA, UNIGE E LA RICERCA PNRR PER IL FUTURO DEL PAESE

Workshop a cura dell’Università degli Studi di Genova

Memoriale 14 Agosto 2018

ore 10:00-12:00

Genova Smart Week in Tour, tappa Ponente

LA COMUNITÀ DAL BASSO QUALE NUOVA FORMA DI AGGREGAZIONE E VEICOLO DI PARTECIPAZIONE CIVICA

Casa delle Tecnologie Emergenti di Genova Pra’

ore 14:30-16:30

Genova Smart Week in Tour, tappa Ponente

CTE EXPERIENCE

Visita guidata e partecipazione a demo in loco a cura dei partner di CTE Genova

in collaborazione con il Comune di Genova

SABATO 22 E DOMENICA 23 NOVEMBRE

Piazza De Ferrari, ore 10:00-19:30

SMART CITY EXPERIENCE

La Genova Smart Week scende in piazza