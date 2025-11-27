Genova si prepara per il “2° Festival della Giornata del Migrante e la Famiglia ecuadoriana”

Genova. Il Consolato Generale dell’Ecuador a Genova annuncia ufficialmente la seconda edizione del “Festival della Giornata del Migrante e la Famiglia ecuadoriana”, un appuntamento ormai storico per l’integrazione socio-economico-culturale della comunità ecuadoriana nel capoluogo ligure.

L’evento si terrà sabato 29 novembre 2025, con orario continuato dalle 11:00 alle 20:00, presso il PALATEKNOSHIP, situato in Lungomare Canepa, 155, a Genova. Come già accaduto per il successo della prima edizione, l’accesso al Festival sarà libero e gratuito per tutto il pubblico. La manifestazione si propone di essere un vero e proprio ponte culturale, riunendo oltre 60 espositori ecuadoriani che presenteranno i loro prodotti e servizi.

I visitatori avranno l’opportunità unica di immergersi nella ricchezza dell’Ecuador, scoprendo: Turismo e Artigianato con l’esposizione di oggetti unici e informazioni sulle bellezze del Paese andino; Gastronomi, con i sapori unici della cucina ecuadoriana. E poi la musica e tradizioni con un fitto programma artistico animerà la giornata, mettendo in risalto la vibrante cultura del Paese.

Il Consolato Generale dell’Ecuador a Genova invita caldamente tutta la cittadinanza a partecipare a questa manifestazione, che celebra l’integrazione sociale e culturale, rafforzando i legami tra l’Ecuador e l’Italia.