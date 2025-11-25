“Genova per il 25 novembre”, l’iniziativa del Comune di Genova: “Non siete sole”

Il Nucleo fasce deboli – costituito da cinque elementi, di cui quattro donne – concentra la sua attività nel contrasto ai reati contro soggetti vulnerabili, come maltrattamenti, stalking e violenza sessuale, attività che partono di iniziativa propria da parte del Nucleo o che possono essere delegate dalla procura della Repubblica.
Più in generale, vengono trattati reati di violenza domestica e di genere, garantendo la protezione delle vittime in luogo protetto, attraverso la collaborazione con il pronto intervento sociale cittadino che è attivo sette giorni su sette, ventiquattro ore al giorno, tutti i giorni dell’anno.
Nel 2025 il Nucleo ha trattato 288 pratiche, con un totale di 201 indagati: sono stati eseguiti 59 interventi con donne vittime di violenza e 31 di queste sono state condotta in luoghi protetti.
Non solo, i casi di maltrattamento in famiglia sono stati 105, 48 gli atti persecutori e 13 violenze sessuali.
Gli interventi del Nucleo fasce deboli si sono tradotti in due ordini di misura cautelare in carcere, a un arresto in flagranza di reato e a quattro divieti di avvicinamento alla persona offesa e a luoghi da essa frequentati con l’applicazione del braccialetto elettronico.
