Genova. Patrick Vieira non è più l’allenatore del Genoa. Svolta a sorpresa dopo che il mister aveva guidato l’allenamento di ieri confermato dal nuovo direttore sportivo Diego Lopez. Oggi alle 14 era stata fissata una conferenza stampa che è stata annullata.

La società ha pubblicato la nota ufficiale attorno alle 10:40 di questa mattina, 1 novembre:

Il Genoa cf comunica che Patrick Vieira non è più l’allenatore della Prima Squadra.

La società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la serietà e la professionalità dimostrate nel corso del loro lavoro e formula i migliori auguri per il prosieguo della loro carriera professionale.

La guida tecnica della prima squadra è stata affidata ad interim a mister Roberto Murgita coadiuvato da mister Domenico Criscito.