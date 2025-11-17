  • News24
Si riparte

Genoa, via al trittico salvezza ma a Cagliari tifosi assenti e beffati dal divieto

La comunicazione del divieto di vendita dei tagliandi in Liguria è arrivata solo venerdì

Genoa, la presentazione di Daniele De Rossi e Diego Lopez

I quattro punti nelle ultime due partite hanno ridato entusiasmo al Genoa, che però ora è chiamato a togliersi dalla zona retrocessione.

Tre scontri diretti per mister Daniele De Rossi. Si parte sabato alle 15 contro il Cagliari. Stesso orario il sabato seguente in casa contro il Verona e per concludere il match contro l’Udinese lunedì 8 dicembre alle 18. Le ultime due partite saranno inframezzate dalla sfida in Coppa Italia all’Atalanta (3 dicembre alle 15 a Bergamo). Coppa nazionale che, nei piani estivi, doveva essere il terreno fertile per far sognare gli abbonati da record.

Un periodo fondamentale in campionato per recuperare terreno e per presentarsi al seguente tris di partite con il morale alto. Fattore utile per provare a fare risultato contro Inter, Atalanta e Roma.

Sabato contro il Cagliari, il Genoa potrà contare su uno sparuto gruppo di sostenitori. Di venerdì, infatti, il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Liguria: “Il provvedimento è stato emesso dal prefetto di Cagliari, Giuseppe Castaldo, per prevenire possibili ripercussioni sulla sicurezza e sull’ordine pubblico, alla luce delle valutazioni espresse dal Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive”.

Un decisione che ha colto in contropiede molti supporter. È infatti verosimile che i tifosi rossoblù intenzionati a andare in trasferta a Cagliari abbiano prenotato voli o traghetto con largo anticipo. In questo caso la beffa, certo, ma soprattutto il danno economico.

 

