Genoa – Verona LIVE (1-1). Pareggio di Colombo

Genova. Genoa – Verona 1-1 (21′ Belghali; 40′ Colombo)

Primo tempo di Genoa – Verona sull’1-1 con il Grifone che è riuscito a pareggiare con Colombo al 40′ una partita che ha iniziato contratto e che si è fatta in salita dal 21′ con il gol di Belghali.

Formazione del Genoa con Ellertsson scelto come sostituto di Norton – Cuffy, confermata la coppia d’attacco Vitinha – Colombo e tutti gli altri titolari di Cagliari.

Partita che inizia con il Verona più vivace, Genoa che parecchia difficoltà soprattutto a centrocampo a intessere trame di gioco efficaci. In difesa Ostigard non è impeccabile e da due suoi errori scaturiscono due occasioni, una trasformata in rete, da parte del Verona: al 9′ non si intende con Vasquez e lascia campo a Giovane, che crossa in mezzo dove c’è Belghali, il 7 cincischia e quando rientra sul sinistro trova la deviazione in corner dello stesso Ostigard. Il norvegese al 21′ si fa rubare palla da Mosquera, che butta il pallone verso il primo palo, Leali devia verso il centro dell’area dove c’è Belghali si trova il pallone solo da spingere in rete. Al 30′ sostituzione obbligata per il Verona: fuori Bradaric per un problema muscolare, dentro Frese. Il Genoa alza un po’ il baricentro e trova il pari al 40′: palla morbida di Vitinha per Colombo, che stoppa bene al volo e col sinistro trafigge Montipò.

45′ Due minuti di recupero

40′ Pareggio di Colombo! Pallone dalla trequarti di Vitinha che pesca il numero 29: stop volante e conclusione col sinistro dopo un rimbalzo di pallone

39′ Ammonito Mosquera per comportamento non regolamentare

33′ Ancora una palla persa malamente dal Genoa a centrocampo, stavolta è Leali in uscita bassa a togliere le castagne dal fuoco ai suoi

30′ Problema per Bradaric, che si ferma ed è costretto a uscire, dentro Frese

27′ Ammonito Thorsby, intervento che fa restare a terra Niasse

23′ Genoa che prova a trovare il pareggio: bello spunto di Vitinha che tenta il tiro e trova una deviazione in angolo. Sulla battuta di Martin il colpo di testa di Thorsby che non riesce però a indirizzare verso la porta

21′ Gol del Verona: Ostigard si fa rubare il pallone da Mosquera, che butta il pallone verso il primo palo, Leali devia e Belghali si trova il pallone solo da spingere in rete

15′ Giovane viene atterrato sulla trequarti del Genoa, punizione da posizione interessante per il Verona. Il tiro dello stesso Giovane termina sopra la traversa

13′ Genoa che trova una bella trama con un inserimento di Frendrup, che allarga per Martin. Palla che torna verso il centro ed Ellertsson ci prova di sinistro, ostacolato. Tiro sul fondo fuori di poco

11′ Ancora Verona al tiro con Bradaric, un rasoterra che Leali blocca parando a terra

9′ Occasione Verona: errore di Ostigard che non si intende con Vasquez e lascia campo al Verona. Giovane crossa dalla sinistra e arriva al tiro con Belghali. Il numero 7 si era trovato con ampio spazio per la conclusione, ma ha atteso troppo e lo stesso Ostigard devia in corner. Sugli sviluppi la difesa del Genoa allontana

1′ Si parte con palla al Verona e Genoa che attacca verso la Sud in questo primo tempo

Tutto pronto per Genoa – Verona al Ferraris, partita che il Genoa non può sbagliare se vuole proseguire il campionato con maggiore tranquillità. Il Verona è diretto concorrente alla salvezza. De Rossi sceglie Ellertsson come sostituto di Norton – Cuffy e conferma Thorsby titolare così come la coppia Vitinha – Colombo in attacco.

Genoa – Verona, le formazioni

Genoa: Leali, Marcandalli, Ostigard, Vasquez, Ellertsson, Frendrup, Thorsby, Mainovskyi, Martin, Vitinha, Colombo.

Allenatore: De Rossi.

A disposizione: Siegrist, Sommariva, Sabelli, Otoa, Gronbaek, Masini, Carboni, Stanciu, Onana, Ekuban, Venturino, Fini, Ekator.

Verona: Montipò, Nunez, Nelsson, Valentini, Belghali, Niasse, Gagliardini, Bernede, Bradaric (30′ Frese), Giovane, Mosquera.

Allenatore: Zanetti

A disposizione: Castagnini, Perilli, Oyegoke, Frese, Slotsager, Cham, Ebosse, Bella-Kotchap, Al Musrati, Harroui, Santiago.

Arbitro: Fabbri di Ravenna; Assistenti: Lo Cicero – Politi; Quarto uomo: Bonacina; Var: Mazzoleni, Assistente var: Maggioni.

Ammoniti: Thorsby (G); Mosquera (V)

Spettatori: 29.916 (di cui 28101 abbonati e 1815 paganti singola gara).