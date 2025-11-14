Genoa, partita la prevendita per il match col Verona: biglietti gratis per gli under 14

Genova. Il prossimo appuntamento casalingo del Genoa sarà contro il Verona sabato 29 novembre alle 15. Da oggi, 14 novembre, è aperta la prevendita con omaggio under 14 nei Distinti e in Gradinata Zena fino all’esaurimento dei posti assegnati.

I biglietti sono acquistabili online e nelle ricevitorie abilitate. Tagliandi anche al ticket office del Porto Antico e allo Store di Chiavari. Possibilità rivendita dei posti per abbonati su genoacfc.it

Prezzi base biglietti Genoa – Verona: (*Under 16)

Distinti Centrali: 50 euro (*25)

Distinti Laterali: 40 euro (*20)

Gradinata Zena: 30 euro (*15)

Tribuna Inferiore: 80 euro (*40)

Omaggio under 14

I giovani devono essere accompagnati da un genitore o un parente fino al quarto grado. Le persone interessate possono rivolgersi esclusivamente al Ticket Office – Palazzina San Giobatta, via al Porto Antico 4, Genova (mail: ticketoffice@genoacfc.it, tel: 010-59.59.709).

L’accompagnatore, previa presentazione di un documento d’identità valido e la compilazione di un’autocertificazione attestante il grado di parentela, può acquistare al Ticket Office il proprio biglietto, ritirando contestualmente un biglietto omaggio Under 14 se munito del documento d’identità del minore.

Se l’accompagnatore è un abbonato, per richiedere il biglietto omaggio Under 14 per il minore deve esibire un documento d’identità valido, compilare un’autocertificazione attestante il grado di parentela ed esibire l’abbonamento per le gare del Genoa. Il biglietto omaggio under 14 deve corrispondere allo stesso settore dello stadio del titolare di abbonamento (Distinti e Gradinata Zena).

L’accompagnatore è invitato ad assicurare la sorveglianza sul minore per tutta la durata della gara. I minori privi di accompagnatore non hanno diritto di accesso allo stadio, pure se in possesso di regolare biglietto omaggio under 14. A tal proposito si informa che l’accompagnatore e il minore devono presentarsi insieme ai varchi di pre-filtraggio e ai tornelli, forniti di documenti d’identità validi. L’accompagnatore deve essere maggiorenne e può accompagnare un solo under 14.