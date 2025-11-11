  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
GE24 Sport
CONDIVIDI
Ufficiale

Genoa, si scioglie il direttivo della Gradinata Nord

Il comunicato distribuito domenica sotto forma di volantino. Viene però ribadita l'intenzione di continuare con dialogo e coordinamento

volantino direttivo gradinata nord

Genova. Ognun per sé, tutti per il Genoa. Questa la sostanza del comunicato ufficiale distribuito sotto forma di volantino domenica ai tifosi da parte dei gruppi della Gradinata Nord: la tifoseria organizzata ha annunciato lo scioglimento del direttivo Gradinata Nord di comune accordo.

“Dopo un profondo e onesto confronto tra di noi e dopo un’attenta analisi della situazione attuale” si legge nel comunicato.

Un cambio nel modo, ma non nella sostanza, sottolineano con le maiuscole gli ultras: “Da oggi ogni gruppo ultras in gradinata rappresenterà solo se stesso, la propria identità, la propria storia e il proprio modo di essere ultras”.

Poi l’appello all’unità: “Restiamo tutti uniti nel sostenere e difendere il nostro amato grifone, fianco a fianco, in casa e in trasferta, come sempre”.

La chiosa finale è un messaggio che rafforza l’intenzione di continuare in modo comunque coordinato e anche sulle pagine social di tematiche ultras viene ribadito: “Il dialogo e il coordinamento continueranno a essere forti, veri e reali, come la nostra passione. Tutti i componenti ultras saranno garanti del rispetto delle regole, dei valori e della mentalità che da sempre contraddistinguono la Gradinata Nord”.

 

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.