Genoa, si scioglie il direttivo della Gradinata Nord

Genova. Ognun per sé, tutti per il Genoa. Questa la sostanza del comunicato ufficiale distribuito sotto forma di volantino domenica ai tifosi da parte dei gruppi della Gradinata Nord: la tifoseria organizzata ha annunciato lo scioglimento del direttivo Gradinata Nord di comune accordo.

“Dopo un profondo e onesto confronto tra di noi e dopo un’attenta analisi della situazione attuale” si legge nel comunicato.

Un cambio nel modo, ma non nella sostanza, sottolineano con le maiuscole gli ultras: “Da oggi ogni gruppo ultras in gradinata rappresenterà solo se stesso, la propria identità, la propria storia e il proprio modo di essere ultras”.

Poi l’appello all’unità: “Restiamo tutti uniti nel sostenere e difendere il nostro amato grifone, fianco a fianco, in casa e in trasferta, come sempre”.

La chiosa finale è un messaggio che rafforza l’intenzione di continuare in modo comunque coordinato e anche sulle pagine social di tematiche ultras viene ribadito: “Il dialogo e il coordinamento continueranno a essere forti, veri e reali, come la nostra passione. Tutti i componenti ultras saranno garanti del rispetto delle regole, dei valori e della mentalità che da sempre contraddistinguono la Gradinata Nord”.