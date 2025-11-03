Genoa, una gioia da grifone per Murgita: “Serata per tutti i genoani, io e Criscito la ricorderemo”

Reggio Emilia. “L’esultanza rappresenta tutta la gioia dei genoani e genovesi che stanno soffrendo. È stata una grande emozione ma ho voluto sfogarla sul campo. I ragazzi ci hanno creduto fino alla fine volendola vincere”. È con evidente commozione che Roberto Murgita commenta ai microfoni di Dazn la vittoria sul gong contro il Sassuolo del suo Genoa. Una grande prova, soprattutto a livello motivazionale, che spazza via tanta della negatività portata dalla sconfitta contro la Cremonese e il cambio di allenatore.

Quello di questa sera è il primo successo in campionato per i rossoblù: “È stato un bel momento, ringrazio la squadra per la prestazione di stasera: ha interpretato la partita da Genoa. La squadra ha dato tutto dal primo all’ultimo e l’esultanza del gol finale è la prova che questo è un gruppo estremamente unito e che battaglia. Saremo così anche in futuro. Abbiamo dato un segnale importante e daremo battaglia sicuramente

Partita giocata bene anche a livello tattico: “Abbiamo deciso di cambiare modulo a gara in corso. Volevamo riprendere la partita e abbiamo aggiunto due esterni più offensivi. I ragazzi ci hanno creduto dando dimostrazione di sacrificio. Si parte da quello, dobbiamo avere spirito di unità ma abbiamo dimostrato che sappiamo fare qualcosa di importante creando occasioni”.

Una gioia condivisa con Mimmo Criscito in una serata fatta di tanta collaborazione: “Io e Mimmo ci siamo aiutati in panchina, ha l’esperienza per poterlo fare. È stato bravissimo, questa è stata una serata che ricorderemo“.

Genoa che va a 6 punti e si riavvicina alle dirette concorrenti agganciando il Pisa. Prossima settimana il delicato scontro diretto contro la Fiorentina ma prima l’attesa è tutta per il nome del nuovo allenatore: al momento le strade portano o a Daniele De Rossi o a Paolo Vanoli. Si attendono novità nelle prossime ore.