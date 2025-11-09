Genoa – Fiorentina LIVE (1-1). Ostigard la sblocca di testa, Gudmundsson su rigore pareggia

Genova. Primo tempo sul punteggio di 1-1 tra Genoa e Fiorentina. Due reti nel giro di cinque minuti: apre le danze Ostigard con un colpo di testa su calcio piazzato di Martin al 15′, ma al 20′ Gudmundsson pareggia i conti su rigore (senza esultare) fischiato per un mani netto di Colombo che a braccio allargato su un corner avversario ha bucato il colpo di testa.

Prima frazione di gioco equilibrata con le due squadre schierate sul 3-5-2 da Daniele De Rossi (oggi in tribuna per squalifica) e Vanoli. De Rossi ha mantenuto dieci undicesimi della squadra vittoriosa a Reggio Emilia, manca solo Malinovskyi squalificato, al suo posto Ellertsson.

Prima e dopo la fiammata delle due reti prevale il nervosismo. Due ammoniti sul campo per la Fiorentina: Pongracic e Ranieri, oltre a Vanoli per proteste.

Finale in crescendo per il Genoa soprattutto grazie al dinamismo di Norton-Cuffy, che riesce a sfondare varie volte sulla destra. La Fiorentina si riaffaccia in area genoana solo nel recupero guadagnando un corner che viene disinnescato da un colpo di testa di Ostigard.

46′ Corner guadagnato dalla Fiorentina, che chiude così in attacco il primo tempo. Sulla battuta di Nicolussi Caviglia Ostigard mette fuori

45′ Due minuti di recupero

43′ Sull’azione successiva all’angolo cross di Martin, colpo di testa di Marcandalli centrale e facile per De Gea

43′ Battuta di Martin sulla testa di Colombo, Marì di testa lo anticipa e mette in angolo

42′ Giallo anche per Ranieri, che atterra Colombo in scivolata

39′ Corner per il Genoa, Norton-Cuffy vince il duello in velocità con Fortini, che però gli respinge il cross dalla linea di fondo

36′ Fasi poco spettacolari della partita, che si fa più nervosa. Gioco fermo per un problema a Mandragora in area

26′ Ammonito anche Vanoli per proteste

23′ Ammonizione per Pongracic, gioco falloso su Vitinha

20′ Sul dischetto Gudmundsson pareggia i conti, destro che si infila alla sinistra di Leali

18′ Calcio di rigore per la Fiorentina, mani di Colombo sul cross dalla bandierina piuttosto netto

17′ Cross basso di Gudmundsson dalla destra, Piccoli devia verso il secondo palo e guadagna un corner

15′ Gol del Genoa! Calcio di punizione di Martin, Ostigard sfrutta la difesa della Fiorentina che resta immobile e di testa infila De Gea

6′ Ci prova Marì dalla distanza, sinistro ampiamente sopra la traversa

5′ Primo corner per la Fiorentina, cross di Dodo respinto da Martin

3′ Discesa di Dodo sulla sinistra, palla in mezzo dove non c’è nessuno

1′ Cross di Colombo dalla destra verso il secondo palo totalmente fuori misura

1′ Partenza con palla alla Fiorentina. Genoa che attacca verso la Sud in questo primo tempo

Debutto per il Genoa targato Daniele De Rossi al Ferraris contro la Fiorentina. Il nuovo mister non sarà in panchina per scontare la squalifica che lo colpì proprio a Genova nell’ultima apparizione come allenatore della Roma. Al suo posto il vice Giacomazzi.

De Rossi conferma Vitinha e Colombo come coppia offensiva e dieci undicesimi della trasferta a Reggio Emilia. Manca Malinovskyi, squalificato. Per cui a centrocampo c’è Ellertsson dal primo minuto.

Genoa – Fiorentina, le formazioni

Genoa: Leali, Marcandalli, Ostigard, Vasquez, Norton-Cuffy, Frendrup, Thorsby, Martin, Ellertsson, Vitinha, Colombo.

Allenatore: Giacomazzi

A disposizione: Siegrist, Sommariva, Stanciu, Messias, Gronbaek, Ekuban, Sabelli, Ekhator, Carboni, Cuenca, Fini, Celik, Cornet, Masini, Venturino.

Fiorentina: De Gea; Ranieri, Marí, Pongračić; Fortini, Sohm, Nicolussi Caviglia, Mandragora, Dodô; Guðmundsson, Piccoli

Allenatore: Vanoli.

A disposizione: Lezzerini, Martinelli, Dzeko, Comuzzo, Fazzini, Kospo, Richardson, Viti, Ndour, Fagioli, Kouadio, Parisi.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata; Assistenti: Meli, Zingarelli; Quarto ufficiale: Feliciani. Var: Gariglio; Avar: Serra.

Ammoniti: Pongracic, Vanoli, Ranieri (F).

Spettatori: 31.449 ( di cui 28101 abbonati e 871 ospiti )