Ufficiale

Genoa, ora è ufficiale: De Rossi è il mister rossoblù

Prime foto genoane per il tecnico romano che oggi dirigerà il primo allenamento in vista della Fiorentina

Generico novembre 2025

Genova. Ora è arrivata anche l’ufficialità: Daniele De Rossi è il nuovo allenatore del Genoa. Prime foto di rito in rossoblù per il tecnico romano, arrivato ieri sera in città.

Un profilo giovane con grande esperienza da giocatore, una bandiera della Roma, e con tanta motivazione di continuare costruirsi il proprio percorso in panchina (qui la sua scheda). Per lui un contratto fino a giugno e poi eventualmente, in caso di salvezza, il prolungamento.

Il club ha poi ringraziato Criscito e Murgita “per l’ennesima testimonianza di attaccamento ai nostri colori”.

Oggi pomeriggio il primo allenamento con la squadra in vista dell’importante partita di domenica contro la Fiorentina, che De Rossi guarderà dalla tribuna per scontare la giornata di squalifica. La conferenza stampa di presentazione è fissata per domani, venerdì 7 novembre. Inizia così il nuovo Genoa targato DDR.

