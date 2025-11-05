Il Genoa sceglie De Rossi: il nuovo allenatore in arrivo a Genova nel tardo pomeriggio

Genova. Il Genoa ha deciso: sarà Daniele De Rossi il nuovo allenatore. L’ex bandiera della Roma è diventato il prescelto per subentrare. Oggi De Rossi arriverà a Genova nel tardo pomeriggio, per cui l’allenamento del pomeriggio sarà diretto ancora da Murgita e Criscito. In serata la comunicazione ufficiale. In rossoblù, dunque, arriva un altro campione del mondo, il terzo dopo Gilardino e Vieira.

Un ritorno in pista da dove aveva lasciato, visto che la sua ultima partita in giallorosso è stata proprio contro il Genoa al Ferraris.

De Rossi, il percorso in panchina

De Rossi ha chiuso la carriera da giocatore nel 2020 al Boca Juniors dopo aver salutato la Roma l’anno prima. Ha subito iniziato a studiare per diventare allenatore. Le prime esperienze da collaboratore tecnico in nazionale, poi la prima da allenatore alla Spal in una stagione difficile che si conclude anzitempo con l’esonero a febbraio. I ferraresi retrocederanno in Serie C. Il suo ritorno in panchina nella capitale è ancora oggi un enigma: arrivato per sostituire Mourinho, dà una scossa alla squadra a livello di gioco e atteggiamento in un’annata difficile sfiorando la qualificazione in Champions. Il suo contratto viene rinnovato ma l’anno scorso dopo quattro partite senza vittorie viene sollevato dall’incarico facendo scatenare le proteste della piazza. Solo Ranieri è riuscito a raddrizzare la stagione, che si era tremendamente complicata con una striscia da retrocessione con l’ex genoano e ora all’Atalanta Ivan Juric, piazzandosi in Europa League. Un inizio di percorso abbastanza movimentato che non ha dato modo di mostrare nel lungo periodo delle idee che si sono comunque intraviste nell’arco dei mesi di lavoro.

Identità e principi di gioco

De Rossi propone un calcio propositivo, basato su costruzione dal basso, intensità e compattezza. Come ha dichiarato in più sedi, i suoi punti di riferimento sono allenatori come Luis Enrique, Guardiola, De Zerbi e Spalletti, a lungo con lui a Roma. Il suo calcio punta a un possesso palla funzionale con l’obiettivo di dominare il ritmo della gara e creare costantemente superiorità posizionale. Tra i principi cardine figurano la pressione alta coordinata, la fluidità tra i reparti e l’attenzione ai dettagli tecnici e tattici. Un allenatore che punta ad esaltare le qualità dei singoli ma soprattutto vuole un calcio di squadra: un aspetto importante soprattutto se si pensa all’attuale momento mentale dei rossoblù. La transizione offensiva è uno degli aspetti più interessanti del suo gioco: la Roma di De Rossi sapeva recuperare palla in zone alte e verticalizzare rapidamente. Un po’ quello che ricercava il Genoa la scorsa stagione con Vieira, riuscendoci decisamente più di adesso.

Il modulo è variabile e dinamico

Una delle questioni del momento in casa Genoa è proprio quella del modulo, visto quanto Vieira ultimamente era poco incline a cambiare. Anche De Rossi a Roma era solito partire con un 4-2-3-1, ma ne ha usato anche altri come 4-3-3 o 3-5-2. Ma un con un aspetto importante: la disposizione cambiava da quando la squadra aveva la palla a quando non l’aveva, un approccio dinamico alla partita che dava tanto spazio all’assegnazione di diversi compiti ai calciatori.

L’importanza di comunicare bene

Subentrare in corsa non è mai semplice ma De Rossi a Roma era subentrato in condizioni ambientali particolarmente difficili. Certo, per la piazza giallorossa è facile accogliere un “figlio di Roma” come lui, ma con il passare dei mesi ha dimostrato di essere anche un discreto comunicatore. Sia con lo spogliatoio sia con la stampa usando sempre dichiarazioni ponderate. Sicuramente non il profilo con tanti anni di gavetta sulla panchina, ma una figura che può portare idee nuove e tanta “garra”. Il primo appuntamento sarà domenica prossima contro la Fiorentina, una partita molto delicata per il nuovo Genoa targato De Rossi.