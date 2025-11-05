Genova. Dopo le news in anteprima di questa mattina adesso è davvero ufficiale: Daniele De Rossi è il nuovo allenatore del Genoa. Manca solo la firma che arriverà domani, visto che il campione del mondo (il terzo dopo Gilardino e Vieira a sedere sulla panchina del Genoa come mister) l’ha spuntata su Vanoli, e oggi è arrivato in città.

De Rossi è arrivato in serata all’hotel Melià, nel quartiere di Carignano, e si è concesso a qualche foto e un rapido saluto ai giornalisti che erano lì per accoglierlo. Con lui il ds Diego Lopez.

L’intesa è stata quindi raggiunta. Contratto fino a giugno e poi eventualmente, in caso di salvezza, il prolungamento.

L’ex bandiera della Roma sarà quindi il nuovo tecnico già domenica per la sfida casalinga contro la Fiorentina, (ore 15), e dunque debutterà davanti a quelli che adesso sono diventati i suoi tifosi. Ricordiamo però che l’ex romanista non potrà sedersi in panchina perché dovrà scontare un turno di squalifica rimediato proprio durante la gara Genoa-Roma, quando era tecnico della squadra capitolina. Scherzo del destino la partita contro il Grifone, finita 1-1, sancì pure l’esonero di De Rossi da parte di Friedkin.

Dunque contro la Fiorentina sulla panchina del Genoa dovrebbe esserci ancora il duo Murgita-Criscito, la coppia ha anche diretto l’allenamento pomeridiano. Ricordiamo che la coppia ha condotto il Genoa alla prima vittoria stagionale nell’ultimo turno di campionato contro il Sassuolo.

Genoa, l’arrivo in città di mister Daniele De Rossi

Domani l’allenamento sarà invece diretto dal nuovo tecnico. De Rossi dovrebbe poi presentarsi ufficialmente alla stampa nella giornata di venerdì per la consueta conferenza pre gara.

Quasi un cerchio che si chiude visto che Daniele De Rossi aveva disputato la sua ultima partita con la maglia della Roma proprio contro il Genoa al Ferraris.

De Rossi, il percorso in panchina

De Rossi ha chiuso la carriera da giocatore nel 2020 al Boca Juniors dopo aver salutato la Roma l’anno prima. Ha subito iniziato a studiare per diventare allenatore. Le prime esperienze da collaboratore tecnico in nazionale, poi la prima da allenatore alla Spal in una stagione difficile che si conclude anzitempo con l’esonero a febbraio. I ferraresi retrocederanno in Serie C.

Il suo ritorno in panchina nella capitale è ancora oggi un enigma: arrivato per sostituire Mourinho, dà una scossa alla squadra a livello di gioco e atteggiamento in un’annata difficile sfiorando la qualificazione in Champions.

Il suo contratto viene rinnovato ma l’anno scorso dopo quattro partite senza vittorie viene sollevato dall’incarico facendo scatenare le proteste della piazza. Solo Ranieri è riuscito a raddrizzare la stagione, che si era tremendamente complicata con una striscia da retrocessione con l’ex genoano e ora all’Atalanta Ivan Juric, piazzandosi in Europa League.

Un inizio di percorso abbastanza movimentato che non ha dato modo di mostrare nel lungo periodo delle idee che si sono comunque intraviste nell’arco dei mesi di lavoro.