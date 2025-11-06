  • News24
Ringraziamenti

Genoa, Criscito: “Giorni intensi e pieni di emozioni, realizzato un sogno”

L'ex bandiera genoana torna ad allenare nel settore giovanile ma prima un post di ringraziamento con l'in bocca al lupo a De Rossi

Criscito

Genova. “Chiamale se vuoi emozioni”.  E tante ne sono passate nella testa di Domenico Criscito in questi ultimi giorni alla guida del suo Genoa insieme a Roberto Murgita. Piccoli momenti ma ricchi di grande significato conclusi nel miglior modo possibile con una vittoria pesantissima a Reggio Emilia.

L’ex bandiera rossoblù torna ad allenare nel settore giovanile ma prima ha voluto pubblicare un post sui propri profili social per ringraziare tutti i suoi compagni di viaggio per i suoi “cinque giorni intensi e pieni di emozioni” da mister in prima squadra, quella del suo cuore: “Alla Società che mi ha permesso di realizzare un sogno, a Roberto e tutto lo staff per l’aiuto ricevuto in questi giorni, ai giocatori che con grande professionalità mi hanno accolto bene, a tutti i tifosi per il sostegno. Non dimenticherò mai questi giorni, questa partita”.

Infine un messaggio rivolto al nuovo tecnico, Daniele De Rossi: “Faccio un grosso in bocca al lupo a Daniele per il proseguo del campionato e sempre forza Genoa”.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Domenico criscito (@criscito)

