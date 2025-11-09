Genoa, Colombo: “Gol fondamentale, un sospiro di sollievo e farlo sotto la Nord ancora di più”

Genova. Finalmente col sorriso Lorenzo Colombo, che contro la Fiorentina si è sbloccato segnando il suo primo gol con la maglia del Genoa in campionato. Un gol che, come ha detto Daniele De Rossi in conferenza stampa, è nato in un’azione un po’ confusa. L’importante però era sbloccarsi: “Non stiamo a raccontarcelo, è fondamentale il gol. Ho dovuto reagire dopo due occasioni sfortunate. La reazione è stata importante ed è quello che mi porto a casa oggi. Va bene quello che accade, ma conta quello che ci metti da dentro, dal cuore”.

Colombo, non lo nasconde, arriva da un momento non semplice, che lui rende collettivo: “La cosa più difficile è non riuscire a dimostrare quello che la squadra aveva dentro e ci pesava non far felici i tifosi. Anche vedere un cambio di allenatore significa che qualche colpa l’abbiamo. Oggi abbiamo nuovo mister che ha una mentalità diversa e la squadra è ancora più compatta. Ripartiamo da questo”.

Il rigore sbagliato, non è il primo per il Genoa. Colombo comunque il coraggio di tirarli li ha e ha gestito in passato anche calci dagli 11 metri molto pesanti come quello decisivo per la salvezza del Lecce. “Il rigorista designato c’è, ma non lo dico, per quanto riguarda il provarli li provo, ne ho già calciati, però bisogna essere bravi a ricreare l’atmosfera allo stadio, quello che succede nella partita che condiziona quel tiro che sembra una cosa semplice, ma non lo è“.

Il fatto di giocare a due punte sembra agevolarlo, anche se anche nel modulo precedente ha cercato di lottare su tanti palloni, ma inevitabilmente era più solo: “Probabilmente va meglio con le due punte, ma conta quello che ci mettiamo come squadra, conta aiutarsi tra compagni e andare a supporto dei compagni e lo stiamo facendo meglio rispetto alle precedenti partite”. Avere poi accanto uno che svaria come Vitinha? “No è solo questione di giocare a una o due punte, ma tutta la squadra è più alta. Non solo io ho avuto più occasioni, dobbiamo continuare a lavorare su questo e aiutarci a vicenda“.

L’importanza del gol l’ha ben presente: “Segnare è stato fondamentale e farlo sotto la Nord ancora di più, spero che si sia notata la reazione che ho avuto. È quello di buono che ci portiamo a casa oggi”.

Cosa ha portato De Rossi all’ambiente? “Lo conoscete come giocatore, sicuramente porta quella grinta che ti arriva dall’interno e che si mette in campo e fa la differenza. Il mister in questo è uno dei migliori nella storia del calcio, ma anche da allenatore, già oggi mi è sembrato un ottimo condottiero nel provare a darci qualcosa con le parole”.

Qual è lo stato d’animo di Colombo alla luce di questo inizio di stagione difficile? “Noi calciatori siamo privilegiati perché dobbiamo reagire alle pressioni che inevitabilmente abbiamo per il mestiere che facciamo e devi essere bravo a liberare la testa e non farti toccare da pensieri soprattutto esterni delle persone che giudicano il nostro sport. Io sono tranquillo e focalizzato sul miglioramento. Questo gol è un sospiro di sollievo. Una palla che entra, comunque, non cambia il mio pensiero”.