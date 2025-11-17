  • News24
Genoa, martedì 18 allenamento a porte aperte

Porte aperte dalle 14:30, seduta a partire dalle 15

Genoa Signorini

Genova. Porte aperte al Signorini per il primo allenamento della settimana in vista della trasferta di Cagliari in programma sabato.

Mister De Rossi, per la ripresa della preparazione, ritroverà i nazionali Ellertsson, Malinovskyi, Ostigard e Thorsby, dopo i rientri completati da Ekhator e Onana negli scorsi giorni e in attesa poi di quelli di Cuenca, Fini, Norton-Cuffy e Vasquez.

Prima della sessione, che verrà aperta alle 14:30 da attivazione e preventive in palestra, verranno valutate le condizioni degli elementi convalescenti. A seguire l’abbraccio con i supporter su decisione del club in pieno accordo con lo staff tecnico.

Mister De Rossi punta molto al sostegno del pubblico e anche i tifosi hanno lanciato messaggi benauguranti con uno striscione al Signorini la settimana scorsa. Il fattore campo potrebbe essere determinante in una situazione di classifica comunque delicata.

Intanto, da domani, solo per i tifosi non residenti in Liguria, sarà aperta la prevendita per Cagliari-Genoa a partire dalle 10 e fino alle ore
19 del 21 novembre on line e nei punti vendita di ticketone abilitati: https://cagliaricalcio.ticketone.it/catalog e www.ticketone.it/help/outlets/.

