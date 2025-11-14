Gaza, Music For Peace: “240 tonnellate di cibo bloccate in Giordania, il governo faccia qualcosa”

Genova. Sette container per 240 tonnellate di aiuti per Gaza fermi da due settimane nel porto di Aqaba in Giordania in attesa del rilascio da parte delle autorità locali di permessi che, sospettano da Music For Peace, tardano ad arrivare e con la prospettiva di dover pagare, sempre alle autorità israeliane, circa 50mila euro di spese di tariffe obbligatorie per la logistica.

“Chiediamo di poter passare e ci rivolgiamo al governo italiano, al ministro degli Esteri Antonio Tajani e alla presidente del consiglio Giorgia Meloni – dice il presidente di Music For Peace, Stefano Rebora, collegato da Amman – perché metta a disposizione i canali e i camion del programma Food For Gaza, se è vero, come dicono, che funziona così bene”.

Le 240 tonnellate di aiuti erano stati raccolti in estate grazie alla generosità di migliaia di genovesi e non solo in un passaparola di solidarietà che aveva portato alla grande fiaccolata del 30 agosto.

In consiglio regionale bocciata la mozione per sbloccare gli aiuti

La conferenza stampa di oggi è nata dopo la bocciatura in consiglio regionale della mozione della minoranza che chiedeva di sollecitare l’arrivo a destinazione del materiale umanitario.

“Hanno liquidato la discussione con quattro parole, ‘il tema è superato’ ma non è così – ha spiegato Selena Candia, capogruppo di Avs – perché gli aiuti sono fermi, le persone continuano a morire, la pace non c’è, è un’invenzione mediatica”. Con lei anche gli altri capigruppo dell’opposizione Armando Sanna (Pd), Gianni Pastorino (lista Orlando presidente), Stefano Giordano (M5s).

Nella sede di Music For Peace la parlamentare del Pd Valentina Ghio ha annunciato che, oltre alle numerose interrogazione al governo sul tema, ha inviato una lettera formale a Meloni e Tajani sulle problematiche legate alla selezione del materiale in ingresso a Gaza – Israele non consente ad esempio il passaggio di merendine, miele, marmellate – e su quello che può fare il governo per sbloccare la situazione.

Alla conferenza stampa, moderata da Valentina Gallo di Mfp, anche Riccardo Rudino, portuale del Calp, che ha ricordato l’appuntamento con lo sciopero internazionale del 28 novembre, per il quale è attesa a Genova anche Greta Thunberg: “Quello che bisogna fare per sbloccare gli aiuti è boicottare i traffici commerciali con Israele, il tempo della diplomazia è finito”.

La delegazione dell’Olp: “Far entrare a Gaza gli aiuti bloccati, grazie Genova”

Un ringraziamento alla battaglia dei portuali genovesi contro le navi delle armi e a tutta la città di Genova è arrivato Ali Al Sentrisy, capo dipartimento per diritti umani dell’Olp, organizzazione per la liberazione della Palestina, arrivato con una delegazione attraverso il tramite Jacopo Ricciardi, segretario regionale di Rifondazione Comunista.

Un’altra problematica raccontata da Stefano Rebora è quella che vede Israele imporre l’apertura di un ufficio israeliano alle organizzazioni umanitarie che vogliano operare a Gaza: “Lavoriamo nella Striscia dal 2009, siamo registrati a Ramallah e non abbiamo mai avuto problemi, questa cosa non ha senso”, ha concluso auspicando che nei prossimi giorni possa esserci una svolta.

“La nostra speranza – conclude – è che accettino le ultime documentazioni che abbiamo inviato, ad ogni modo non ci muoviamo finché non riusciamo a far passare il cibo e se non sarà possibile lo riportiamo indietro, non abbandoneremo il materiale donato dai genovesi”.

Rebora e Music For Peace invitano all’azione anche la cittadinanza: “Iniziamo a scrivere migliaia di mail al governo affinché si muova per sbloccare la situazione e perché si renda utile”.

Le 240 tonnellate di aiuti umanitari alimentari raccolti da Music For Peace e bloccati in Giordania sono destinate alla popolazione civile Gazawhi. “Negli ultimi cinque anni la nostra base a Gaza, attraverso il Patriarcato a Gerusalemme, era la Holy Family Church, che ospita circa 200 famiglie di cui parte ortodosse, parte musulmane e parte cristiano cattoliche. Questo per rispondere a chi dice che gli aiuti arrivano ad Hamas”, conclude Rebora.