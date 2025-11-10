  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Difesa

Sospesa la direttrice di Amt Gavuglio, Piciocchi: “Bersaglio di contestazione ingiusta”

Il capogruppo Vince Genova ed ex vicesindaco esprime solidarietà e attacca l'amministrazione: "Manca completamente di lucidità"

piciocchi

Genova. Il capogruppo di Vince Genova in consiglio comunale, ed ex vicesindaco Pietro Piciocchi, in una nota, esprime “solidarietà al direttore generale di Amt, Ilaria Gavuglio, bersaglio di una contestazione disciplinare che ne mette ingiustamente in dubbio competenze e lealtà al servizio dell’azienda”.

Secondo Piciocchi, ”in una condizione di assoluta confusione sui numeri dell’azienda, in assenza di decisioni definitive sul bilancio, in mancanza di un piano di risanamento, il consiglio di amministrazione ha adottato un atto abnorme del quale chiederò presto conto in consiglio comunale”.

L’ex vicesindaco, tra i principali sostenitori della vecchia politica tariffaria di Amt, la cui gestione è anche uno dei punti contestati alla direttrice generale, si dice “avvilito per come questa amministrazione manchi completamente di lucidità, agisca in modo prepotente e arbitrario, sulla base di informazioni sommarie, alimentando solo tensioni in un momento in cui dovrebbero prevalere equilibrio e cautela” e ringrazia “Gavuglio per l’impegno che ha profuso in questi anni al servizio della società e sono certo che il tempo darà pienamente ragione delle sue ragioni e del suo buon lavoro”.

Più informazioni
leggi anche
ilaria gavuglio
Fuori dai giochi
Crisi Amt, l’ex presidente Ilaria Gavuglio sospesa da direttrice generale: “Condotte gravissime”
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.