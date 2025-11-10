Sospesa la direttrice di Amt Gavuglio, Piciocchi: “Bersaglio di contestazione ingiusta”

Genova. Il capogruppo di Vince Genova in consiglio comunale, ed ex vicesindaco Pietro Piciocchi, in una nota, esprime “solidarietà al direttore generale di Amt, Ilaria Gavuglio, bersaglio di una contestazione disciplinare che ne mette ingiustamente in dubbio competenze e lealtà al servizio dell’azienda”.

Secondo Piciocchi, ”in una condizione di assoluta confusione sui numeri dell’azienda, in assenza di decisioni definitive sul bilancio, in mancanza di un piano di risanamento, il consiglio di amministrazione ha adottato un atto abnorme del quale chiederò presto conto in consiglio comunale”.

L’ex vicesindaco, tra i principali sostenitori della vecchia politica tariffaria di Amt, la cui gestione è anche uno dei punti contestati alla direttrice generale, si dice “avvilito per come questa amministrazione manchi completamente di lucidità, agisca in modo prepotente e arbitrario, sulla base di informazioni sommarie, alimentando solo tensioni in un momento in cui dovrebbero prevalere equilibrio e cautela” e ringrazia “Gavuglio per l’impegno che ha profuso in questi anni al servizio della società e sono certo che il tempo darà pienamente ragione delle sue ragioni e del suo buon lavoro”.