Gaslini, lunedì 17 novembre la giornata mondiale della prematurità: gli incontri

Genova. Domani lunedì 17 novembre, in occasione della Giornata Mondiale della Prematurità, la Patologia e Terapia Intensiva Neonatale dell’Istituto Gaslini organizza una giornata dedicata alla sensibilizzazione sul tema della nascita pretermine, al sostegno delle famiglie e al riconoscimento dell’impegno quotidiano degli operatori sanitari.

Il programma prevede:

Ore 10.00 Ritrovo presso la sala d’attesa dei colloqui (4° piano, sopra l’ingresso del Pad. 12) per un brindisi condiviso con famiglie e operatori.

Ore 10.30 Proiezione di video sul “Kangaroo Care” e sulle più recenti evidenze scientifiche legate allo sviluppo cerebrale nei neonati prematuri.

Ore 11.30 Performance musicale della “culla musicale”.

Ore 13.00 Sessione di Kangaroo Care e musicoterapia.