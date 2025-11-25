Galata Museo del Mare, arriva la mostra “Nuove rotte” dedicata alle persone impegnate in percorsi di cura

Genova. Inaugura sabato 29 novembre alle ore 16.00 presso il Galata Museo del Mare la mostra “Nuove rotte” di Roberto Carullo e Andrea Genovese. L’esposizione, visitabile fino a mercoledì 7 gennaio, si inserisce in un progetto più ampio di sensibilizzazione e sostegno dedicato alle persone impegnate in percorsi di cura, con l’obiettivo di trasformare l’arte in uno spazio di vicinanza e partecipazione.

Il percorso artistico, composto da circa 30 opere, ruota attorno al tema del mare, del viaggio e dell’avventura, un fil rouge che si intreccia simbolicamente con il viaggio di chi affronta la malattia oncologica. La mostra intende diventare un momento di condivisione, consapevolezza e speranza, capace di avvicinare il pubblico alla realtà delle persone in cura e di valorizzare il ruolo dell’arte come fonte di forza emotiva.

Le opere di Roberto Carullo richiamano universi popolati da supereroi Marvel e personaggi iconici come Lupin, simboli che ben rappresentano la battaglia quotidiana dei pazienti oncologici, veri e propri “eroi” nel loro percorso di cura, capaci di affrontare paure e ostacoli con coraggio e determinazione. Proprio Lupin, costantemente in movimento tra mille avventure, rappresenta la ricerca di nuove possibilità e il coraggio di guardare oltre, verso un futuro migliore. Parallelamente, le opere di Andrea Genovese, caratterizzate da elementi marini e barche a vela in carta resinata, offrono un potente richiamo al viaggio esistenziale ed emotivo. La vela, proiettata verso orizzonti ignoti, rappresenta la resilienza, la fiducia, la determinazione necessarie per affrontare il percorso oncologico. Il mare diventa specchio delle emozioni, delle incertezze e della forza interiore che ogni paziente porta con sé; un elemento che accoglie, apre nuove prospettive, che trasporta storie di speranza e integrazione attraverso le sue onde.

La mostra Nuove Rotte nasce così dall’incontro tra due linguaggi artistici differenti ma complementari: le visioni eroiche e dinamiche di Carullo si intrecciano con i paesaggi marini e simbolici di Genovese, ed entrambi raccontano la necessità di trovare nuove direzioni, di mettersi in viaggio, di affrontare sfide e trasformazioni.