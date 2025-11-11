  • News24
Ruba un palmare da una pizzeria e si nasconde in un cantiere dell’Acquasola: scoperto e arrestato

Una volta preso, avrebbe anche aggredito i poliziotti con calci e pugni

polizia notte volant

Genova. La polizia la scorsa notte ha tratto in arresto un 50enne straniero per il reato di furto aggravato, resistenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale. Secondo quanto riportato dagli agenti della volante, l’intervento è scattato a a seguito di segnalazione di un allarme anti intrusione scattato all’interno di una pizzeria di via XII Ottobre.

Giunti sul posto, gli agenti hanno visto scappare dall’esercizio il 50enne che si è dato alla fuga in direzione IV Novembre per poi scavalcare la recinzione del parco dell’Acquasola. I poliziotti, con l’ausilio di altre due volanti, lo hanno seguito senza mai perdere le sue tracce, entrando poi all’interno del parco e dopo una attenta perlustrazione sono riusciti a scovare il fuggitivo che si era nascosto all’interno di un cantiere presente dentro il parco.

Il 50enne, trovato in possesso di 40 euro e di un telefono palmare rubati poco prima nella pizzeria, avrebbe poi aggredito gli operatori colpendoli con calci e pugni, ferendo un agente poi medicato al pronto soccorso. L’uomo, con svariati precedenti, è stato quindi arrestato.

