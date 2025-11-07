Banda del buco in azione a Sampierdarena: gioielleria svaligiata in pieno giorno

Genova. Un colpo da professionisti portato a temine in pieno giorno, durante la pausa pranzo, e dalla storica gioielleria Mango di via Buranello, a Sampierdarena, sono spariti gioielli e orologi per 350mila euro.

Il furto ha dell’incredibile e si è verificato sotto gli occhi ignari del quartiere. I ladri sono riusciti a entrare nei locali vuoti in passato occupati da un bar, hanno scavato un buco di circa 50 centimetri di diametro nella parete condivisa con la gioielleria e sono passati dall’altra parte. L’allarme non è scattato: a quel punto non hanno dovuto fare altro che aggirarsi tra gli scaffali e afferrare i preziosi. Poi la fuga, nello stesso modo in cui sono entrati.

Il titolare della gioielleria ha scoperto il furto una volta rientrato dalla pausa pranzo e ha chiamato i carabinieri, indicando loro anche il foro nella parete.

I militari del nucleo operativo hanno avviato le indagini e sono adesso alla ricerca di immagini di videocamere di sorveglianza che possano aiutare a risalire all’identità dei ladri. I residenti di Sampierdarena, intanto, fanno quadrato intorno al titolare Gennaro Mango, chiedendo ancora una volta misure più incisive per arginare gli episodi di criminalità che si verificano nel quartiere.