Tenta il furto in un centro estetico, i residenti danno l’allarme

Genova. Un genovese di 55 anni è stato arrestato dalla polizia per tentato furto in un centro estetico di Rivarolo chiuso per la notte.

A far scattare l’allarme alcuni residenti, che si sono insospettiti vedendo un uomo che si intrufolava all’interno del centro, in via Canepari. Gli agenti dell’U.P.G. e S.P. e del commissariato Cornigliano, immediatamente intervenuti sul posto, hanno sorpreso il 55enne mentre stava armeggiando nei pressi del bancone.

Nella tasca del giubbotto aveva 165 euro in banconote di vario taglio, stessa cifra contenuta nel registratore di cassa.

Il denaro è stato restituito e il 55enne, già gravato dall’avviso orale del questore e sottoposto alla libertà vigilata terminata lo scorso febbraio, è stato arrestato.