  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Rivarolo

Tenta il furto in un centro estetico, i residenti danno l’allarme

L'uomo è entrato nei locali chiusi per la notte e si è diretto subito al registratore di cassa

controlli polizia

Genova. Un genovese di 55 anni è stato arrestato dalla polizia per tentato furto in un centro estetico di Rivarolo chiuso per la notte.

A far scattare l’allarme alcuni residenti, che si sono insospettiti vedendo un uomo che si intrufolava all’interno del centro, in via Canepari. Gli agenti dell’U.P.G. e S.P. e del commissariato Cornigliano, immediatamente intervenuti sul posto, hanno sorpreso il 55enne mentre stava armeggiando nei pressi del bancone.

Nella tasca del giubbotto aveva 165 euro in banconote di vario taglio, stessa cifra contenuta nel registratore di cassa.

Il denaro è stato restituito e il 55enne, già gravato dall’avviso orale del questore e sottoposto alla libertà vigilata terminata lo scorso febbraio, è stato arrestato.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.