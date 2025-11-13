Furti lampo dai furgoni dei corrieri: presi con il carrello pieno di pacchi

Genova. Prendevano di mira i furgoni dei corrieri lasciati incustoditi per le consegne e rubavano i pacchi usando addirittura un carrello per spostarsi più veloci. Due uomini, hanno riferito i testimoni, tra cui un 49enne alla fine arrestato dalla squadra mobile.

Gli investigatori hanno avviato le indagini dopo le denunce presentate da diversi corrieri vittima della coppia. Il modus operandi era semplice: uno dei due aspettava che il dipendente si allontanasse con i pacchi da consegnare, poi apriva il portellone sul retro del furgone con una chiave speciale, saliva a bordo e rubava la merce mettendola su un carrello manovrato dal complice.

Mercoledì pomeriggio gli agenti stavano pattugliando via XX Settembre e hanno notato un corriere fermarsi con il furgone, scaricare alcuni pacchi e dirigersi verso via San Vincenzo. Subito dopo due uomini si sono avvicinati al furgone, hanno scaricato con un carrello altri quattro pacchi e si sono allontanati in direzione piazza Piccapietra.

A quel punto gli investigatori si sono avvicinati per identificarli e uno dei due è scappato. Il 49enne, rallentato dal carrello carico, è stato fermato. Gli uomini della mobile hanno effettuato una perquisizione a casa dell’uomo trovando svariati grimaldelli, tensori, arnesi per aprire serrature, perni, guarnizioni e modelli di serrature con meccanismi di chiusura visibili, comunemente utilizzati per esercitarsi all’apertura con chiavi alterate.

Il 49enne, arrestato, sarà processato per direttissima nella mattinata. Sono in corso le indagini per risalire al complice.