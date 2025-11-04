Frontale tra scooter e auto in corso Quadrio: 50enne in gravi condizioni al San Martino

Genova. Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina, poco dopo le ore sei, in corso Maurizio Quadrio a Genova, con coinvolte uno scooter e una macchina. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di uno scontro frontale, avvenuto all’incrocio con via della Marina.

Immediati i soccorsi, arrivati sul posto con auto medica e ambulanza. Ad avere la peggio nello scontro è stato il conducente del veicolo a due ruote, un uomo di circa 50 anni, che è stato soccorso dai sanitari e trasportato in ospedale in gravi condizioni.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta la Polizia Locale per effettuare i rilievi necessari a ricostruire la dinamica e per la gestione della viabilità. A causa dell’accaduto e delle operazioni di soccorso, si registrano importanti rallentamenti e code che interessano il traffico in entrambe le direzioni di marcia su corso Maurizio Quadrio.