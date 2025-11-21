  • News24
Gelo

Arriva il freddo, il Comune prepara 50 posti in più per i senzatetto. Salis: “Decentramento del servizio”

Il "Piano freddo" partirà il prossimo 8 dicembre, con un totale di 270 posti a disposizione

Genova. Con l’arrivo del primo consistente calo termico della stagione, che di fatto apre le porte all’inverno, in città torna il tema della gestione degli aiuti ai senza fissa dimora. Per questo motivo, anche quest’anno il Comune di Genova ha apprestato il “Piano freddo”, per creare una rete di “rifugi” per chi di fatto dorme per strada.

Per quest’anno l’amministrazione civica sta pensando a potenziare il servizio, con nuovi posti a disposizione di chi ne avrà bisogno: “Il piano freddo del Comune di Genova partirà l’8 dicembre – ha sottolineato la sindaca Silvia Salis, a margine della Smart Week in corso a Genova – abbiamo 220 posti che sono i nostri posti fissi, ma abbiamo già stabilito di aprirne altri 50 e poi valuteremo in base alle esigenze”.

Una iniziativa che non riguarderà solamente il centro cittadino, ma anche i quartieri più periferici: “Stiamo pensando anche a un decentramento dei posti – ha aggiunto la sindaca – perché anche quella è una risposta che deve essere data”.

 

 

