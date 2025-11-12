È morto Franco Orsi, 59 anni, già senatore e vicepresidente della Regione Liguria

Sassello. È morto Franco Orsi, aveva 59 anni. È mancato improvvisamente ieri sera (11 novembre) nella sua casa a Sassello.

Orsi ha ricoperto diversi incarichi poltici: è stato senatore dal 2008 al 2014 con il Popolo della Libertà; vicepresidente della Regione Liguria dal 2000 al 2005 durante la legislatura di Sandro Biasotti.

Inoltre, è stato anche sindaco di Albisola Superiore per due mandati consecutivi (dal 2009 al 2019).

È stato membro del cda di Tpl Linea, società di trasporto pubblico locale del savonese, dal 2020 al 2022.

Attualmente ricopriva l’incarico di amministratore unico di Albisola Servizi ed era membro del cda di Aps srl, società pubblica per la gestione del ciclo idrico integrato dell’Ato savonese.

Dal 2017, Franco Orsi era anche amministratore unico di Pianale, azienda agricola a Sassello.

Il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, a nome suo e della giunta regionale, dichiara in una nota: “Apprendo con profonda tristezza la notizia della scomparsa di Franco Orsi, già senatore della Repubblica, ex vicepresidente della Regione Liguria e sindaco di Albisola Superiore. Da sempre impegnato per la Liguria e il suo territorio, Orsi ha dedicato gran parte della sua vita all’attività politica e amministrativa, animato da passione, competenza e spirito di servizio verso la comunità. Alla sua famiglia e ai suoi cari rivolgo le più sincere condoglianze e la vicinanza della Regione Liguria in questo momento di dolore”.