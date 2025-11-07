  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Il supporto

Fontanabuona, la visita del consigliere delegato Alessio Piana: “Sostegno all’entroterra”

Agevolazioni a fondo perduto per chi apre un'attività economica nelle realtà entro i 2.500 abitanti, a chi ha già un'impresa in comuni fino a 5.000 abitanti e a chi installa impianti di energia da fonte rinnovabile.

Generico novembre 2025

Cicagna,. Il consigliere delegato allo Sviluppo economico di Regione Liguria Alessio Piana, in collaborazione con la Camera di Commercio, le associazioni di categoria e Anci Liguria, ha presentato a Cicagna, presso la Sala Consiliare del Comune, le opportunità in arrivo per imprese ed enti pubblici dei piccoli comuni dell’entroterra.

Agevolazioni a fondo perduto per chi apre un’attività economica nelle realtà entro i 2.500 abitanti, a chi ha già un’impresa in comuni fino a 5.000 abitanti e a chi installa impianti di energia da fonte rinnovabile.

“Sono misure, già attive o che attiveremo nel prossimo periodo, che si inseriscono in una strategia regionale volta alla salvaguardia e valorizzazione delle nostre valli. L’obiettivo – spiega il consigliere delegato allo Sviluppo economico Alessio Piana – è quello di migliorare la vita di chi risiede e lavora nel nostro entroterra, stimolando la nascita di nuove attività, sostenendo chi già oggi rappresenta in quei territori un presidio economico-sociale ed abbattendo i costi in bolletta con una produzione energetica più sostenibile. Ringrazio gli imprenditori e i sindaci della Val Fontanabuona che hanno partecipato oggi all’incontro e hanno rappresentato, ancora una volta, le esigenze di un territorio che necessita di adeguate infrastrutture fisiche e digitali”.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.