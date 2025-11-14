Fondo Sociale Affitti 2025: il Comune di Rapallo avvia il nuovo bando per il sostegno alla locazione

Rapallo. La Giunta comunale di Rapallo ha approvato l’atto di indirizzo per l’avvio del Bando Fondo Sociale Affitti 2025, destinato a sostenere le famiglie in difficoltà nel pagamento dei canoni di locazione.

Il provvedimento recepisce la Delibera di Giunta Regionale 6031/2025, con la quale Regione Liguria – in assenza di fondi statali – ha stanziato 1,8 milioni di euro destinati ai Comuni a più alta tensione abitativa, tra cui Rapallo. Alla nostra città è stata assegnata una quota pari a 54.944,84 euro.

Per garantire un supporto mirato alle situazioni di maggiore fragilità, la Giunta ha stabilito, come previsto dalla normativa regionale, che potranno accedere al contributo i nuclei familiari con ISEE non superiore a 5.000 euro (attestazione valida alla data di scadenza del bando).

Il contributo sarà riferito ai canoni di locazione dell’anno 2024 e verrà erogato secondo le modalità definite dalla disciplina regionale.

In caso di richieste eccedenti le risorse disponibili, il Comune procederà, come previsto dalla Regione, a una ripartizione proporzionale, così da garantire un sostegno equo a tutti gli aventi diritto.

«Il tema della casa è una priorità per la nostra Amministrazione – spiega il sindaco Elisabetta Ricci – e continueremo a lavorare per offrire strumenti capaci di dare risposte reali ai cittadini che si trovano in situazioni di bisogno. Il Fondo Affitti è un passo importante in questa direzione, perché nessuno deve sentirsi solo davanti alle difficoltà».

«Si tratta di un aiuto concreto per le famiglie che vivono situazioni di particolare difficoltà – sottolinea l’assessore ai Servizi Sociali Laura Mastrangelo – Il Fondo Sociale Affitti rappresenta uno strumento importante, soprattutto in un contesto economico complesso in cui il costo della vita e delle abitazioni incide in modo significativo sui bilanci familiari. Grazie al contributo regionale possiamo intervenire con rapidità e garantire un sostegno reale ai cittadini più fragili».

Il bando completo, con modulistica e scadenze, sarà pubblicato nelle prossime settimane sul sito istituzionale del Comune.