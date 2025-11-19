  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Mobilitazione

Il 21 novembre flash mob dello Spi Cgil: “Sedie vuote per chi rischia di non arrivare alla pensione”

Attraverso l'immagine di 50 sedie vuote verrà rappresentata la vita di chi rischia di non arrivare alla pensione

spi cgil

Genova. Venerdì 21 novembre 2025 alle 9.30 presso la prefettura di Genova in Largo Eros Lanfranco si terrà il flash mob organizzato dallo Spi Cgil Genova e Liguria dal titolo “Una società che lascia sedie vuote crea un Paese senza futuro“.

Attraverso l’immagine di 50 sedie vuote verrà rappresentata la vita di chi rischia di non arrivare alla pensione o di riceverne una talmente bassa da non poter vivere con dignità. Ma le sedie vuote rappresentano milioni di pensionate e pensionati, lavoratrici, lavoratori e anche giovani colpiti da carriere discontinue, lavori gravosi non riconosciuti, salari bassi e pensioni che non tengono il passo dell’inflazione. È il ritratto di chi rischia di andare in pensione oltre i settant’anni, di chi riceverà solo l’assegno sociale o ha contributi frammentati e insufficienti.

Il flash mob rientra nella settimana di mobilitazione nazionale dello Spi Cgil, che dal 17 al 21 novembre ha promosso in tutta Italia centinaia di volantinaggi, assemblee, incontri pubblici e presidi. In Liguria, Genova chiude un percorso che ha visto la prima iniziativa martedì Savona, oggi a La Spezia e domani Imperia.

La mobilitazione anticipa lo sciopero generale del 12 dicembre e le sedie vuote sono un monito: un Paese che non riconosce il valore del lavoro, della cura e della dignità rischia di lasciare vuoti non solo i posti, ma anche il proprio futuro.

La manifestazione sarà aperta dal segretario generale dello Spi-Cgil Ivano Bosco e chiusa dalla segretaria generale nazionale dello Spi-Cgil Tania Scacchetti.

 

 

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.