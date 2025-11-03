Controlli nel Tigullio per la guardia di finanza nel weekend di Halloween: il bilancio

Genova. Weekend di Halloween di controlli anche per la guardia di finanza, che nel fine settimana appena trascorso si è concentrato sul Tigullio.

La compagnia di Chiavari, con l’ausilio delle unità cinofile di Genova, ha monitorato le aree del centro cittadino di Chiavari, le zone limitrofe alle stazioni ferroviarie di Chiavari e Lavagna e si è spinta anche nelle zone più periferiche, identificando 55 persone, controllando 27 veicoli e ritirando la patente a un automobilista per 30 giorni. Sono stati sequestrati 8,9 grammi di sostanza stupefacente e si è proceduto alla segnalazione alla prefettura di quattro persone.

Da inizio anno ad oggi, le Fiamme Gialle di Genova hanno effettuato 21 interventi antidroga, con conseguente segnalazione di 78 persone alle competenti prefetture e la denuncia di quattro soggetti all’autorità giudiziaria, oltre al sequestro di quasi 300 grammi di stupefacenti, tra oppiacei e sostanze sintetiche di ultima creazione.