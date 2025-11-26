Torna la Fiera Primavera in veste rinnovata al Padiglione Blu

Genova. Dopo sei anni di stop torna la Fiera Primavera. Dal 21 al 29 marzo 2026 Nuova Fiera Primavera trasformerà il Padiglione Blu e gli spazi esterni dell’ex quartiere fieristico in una grande vetrina sul mare tra design, artigianato, moda, automotive, giardinaggio e tanto altro. L’ingresso al pubblico sarà gratuito.

Organizzata da Hidden Door srl, co-organizzatore di Megakon, in collaborazione con Porto Antico di Genova spa, la manifestazione si estenderà sugli oltre 20 mila metri quadrati del Padiglione Blu e delle aree esterne.

Al piano terra, circa 10 mila metri quadrati saranno interamente dedicati alla casa e all’arredamento. Nella nota di presentazione si legge: “Soluzioni abitative innovative e sostenibili, design contemporaneo, materiali ecologici e proposte versatili pensate per trasformare ogni spazio secondo le proprie esigenze senza dimenticare il rispetto per l’ambiente. Un luogo dove trovare idee intelligenti e ispirazioni per chi vuole progettare o ripensare la propria abitazione”.

Sempre al piano terra, il pubblico potrà scoprire un’ampia area dedicata al mondo dell’automotive: dalle ultime novità del settore alle proposte di usato certificato e ai veicoli commerciali.

Salendo al piano superiore, il Padiglione Blu si apre allo shopping con un mix vivace di artigianato, pelletteria italiana, moda sportiva a prezzi outlet, bigiotteria, occhiali, cosmetica, casalinghi e tante idee curiose provenienti sia dal Made in Italy sia da proposte internazionali.

Il percorso si completa con una grande area enogastronomica che celebra i sapori liguri e italiani: specialità regionali, prodotti tipici, dolci, salati e una zona ristoro con diverse proposte per una pausa ristoratrice durante la visita. Un luogo dove assaggiare, sperimentare e ritrovarsi tra nuovi gusti e tradizioni.

All’esterno, sulla banchina del Padiglione Blu, il verde diventa il grande protagonista. L’area “Orto e Giardino” accoglierà il pubblico con un’esplosione di colori e profumi tra piante aromatiche, fiori, proposte per l’orto e molto altro. Accanto, spazio alle soluzioni per la vita all’aperto: arredo da giardino, barbecue, stufe tradizionali e a pellet, per godere degli spazi esterni tutto l’anno.

“Nuova Fiera Primavera vuole rappresentare il territorio genovese e le sue eccellenze − racconta Lucio Campani, Amministratore Unico di Hidden Door Srl − vogliamo che torni ad essere l’appuntamento che i genovesi aspettano per scoprire novità dedicate alla casa, all’arredo, al giardino e al tempo libero. Non solo acquisti e occasioni, ma anche incontro, gusto e divertimento per tutta la famiglia”.

“Porto Antico di Genova – sottolinea il presidente Mauro Ferrando – è lieta che Genova possa tornare ad ospitare la Fiera Primavera, una campionaria storica, cui la città era affezionata”.

La manifestazione seguirà i seguenti orari di apertura:

Sabato 21 marzo e sabato 28 marzo: dalle 10 alle 23;

Domenica 22 marzo: dalle 11 alle 22;

Da lunedì 23 a giovedì 26 marzo: dalle 15.30 alle 22;

Venerdì 27 marzo: dalle 15 alle 23;

Domenica 29 marzo: dalle 11 alle 21.

Per maggior informazioni e per rimanere aggiornati c’è anche un sito.