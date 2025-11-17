“Festa del rugby ligure”, al Carlini divertimento e sport in attesa di Italia Cile

Genova. Nell’ambito delle iniziative legate al match Italia-Cile che chiuderà la finestra internazionale delle Quilter Nations Series ce n’è una che vede protagonisti i piccoli rugbisti di tutta la Liguria: la “Festa del rugby ligure” che sabato 22 novembre li accompagnerà fino al momento di andare al Ferraris a tifare per gli Azzurri.

Prima le categorie U6 e U8 e poi la categoria U10 animeranno lo stadio Carlini-Bollesan di Genova con tante partite, gioco e divertimento e, dopo l’immancabile e gioioso terzo tempo, i bambini si sposteranno a Marassi insieme alle loro famiglie e ai loro allenatori per assistere alla partita dell’Italia.

Questi i club iscritti:

UNDER 6: Sanremo, Savona, Province dell’Ovest, CUS Genova, San Marziano, Superba, Imperia, Reds.

UNDER 8: Sanremo, Savona, Province dell’Ovest, CUS Genova, Superba, Pro Recco, RFC Spezia, Imperia, Reds, San Marziano.

UNDER 10: Sanremo, Imperia, Savona, CFFS Vespe Cogoleto, Province dell’Ovest, CUS Genova, Superba, Pro Recco, RFC Spezia, Reds.

U6 e U8 si ritroveranno alle ore 14.00 per iniziare a giocare alle 14.30, mentre per gli U10 l’appuntamento è alle 15.30 per cominciare alle 16.00.

“Abbiamo organizzato questo evento per dare l’opportunità a tutti i piccoli rugbisti liguri di essere a Genova il giorno della partita Italia-Cile e di seguire poi dal vivo gli Azzurri allo stadio” spiega il Presidente del Comitato Ligure Roberto Lucchina, che prosegue con un messaggio alle famiglie: “Cari genitori, ci rendiamo conto che l’orario del match non è dei più agevoli ma mi auguro che un piccolo sacrificio possa essere ricompensato da una bella partita della nostra Nazionale che si tramuterà in un ricordo indelebile per i vostri bambini e sarà per loro uno stimolo per l’attività futura nel nostro bellissimo sport”.