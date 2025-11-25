Ferrovia Genova-Casella, nessuna certezza sulla riapertura e scambio di accuse Sanna-Scajola

Genova. Ancora incertezza sulla riapertura della ferrovia Genova-Casella, ferma ormai da più di un anno (eccetto una ripartenza estiva parziale) per lavori di adeguamento infrastrutturale. Il tema è stato al centro di un’interrogazione presentata in consiglio regionale da Armando Sanna (Pd), poi di uno scontro a distanza con l’assessore ai Trasporti Marco Scajola. L’unica novità emersa è una riunione con Amt e i Comuni coinvolti che dovrà tenersi la settimana prossima. Secondo indiscrezioni, tra l’altro, si sarebbero aperti nuovi fronti di frana lungo il tracciato.

“Scajola smentisce Bucci e mentre il presidente ha parlato nelle settimane scorse di una riapertura della tratta entro fine dicembre, nelle parole dell’assessore non c’è traccia di alcun cronoprogramma – accusa Sanna -. L’unico dato certo è che questa destra al governo della Regione ha la responsabilità di aver messo in ginocchio l’entroterra. Solo oggi si parla della convocazione per la prossima settimana di un tavolo coinvolgendo tutte le parti e dello stanziamento di fondi per nuovi convogli: ma prima di investire sui locomotori bisogna lavorare e assicurarsi che la tratta torni percorribile, visto che i finanziamenti ci sono”.

“Purtroppo – aggiunge Sanna – a causa delle tante promesse mancate e non mantenute le attività dell’entroterra stanno chiudendo e il territorio sta attraversando una profonda crisi economica. Il trenino di Casella è un simbolo per il territorio è un elemento di attrazione turistica oltre che un mezzo di collegamento. Il ripristino è fondamentale e bisogna farlo in tempi brevi. Non si può aspettare oltre”.

“Sanna strumentalizza le parole per fini meramente politici – contrattacca Scajola -. Se c’è una persona che tiene al trenino di Casella quella è il presidente Marco Bucci. Lo ha già dimostrato a più riprese da sindaco e lo sta dimostrando anche ora in Regione Liguria, ente che presto farà un nuovo importante investimento per migliorare il materiale rotabile. La prossima settimana avremo una riunione con tutti i Comuni coinvolti e Amt per fare il punto della situazione e ascoltare l’azienda che, ancora recentemente, abbiamo incalzato affinché definisse tempi certi e portasse avanti una generale accelerazione sulla riapertura”.

“L’utilizzo che fa il consigliere Sanna del trenino di Casella non gli fa onore – prosegue Scajola -. Parliamo, infatti, di un tema che non deve essere teatro di dibattito politico, ma deve essere trattato con natura tecnica. Visto il grande interesse palesato dal consigliere Sanna per la sua riapertura lo invito a impegnarsi personalmente per coinvolgere il Comune di Genova, attore protagonista che, a oggi, sul tema è totalmente assente. Rimando dunque al mittente la strumentalizzazione politica e invito alla massima serietà e a un lavoro condiviso in cui tutti vadano verso la stessa direzione con l’obiettivo di rilanciare al più presto questa linea e di conseguenza le attività e i Comuni che ne usufruiscono”.