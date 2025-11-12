  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Il commento

Expo Osaka 2025, Bucci: “Liguria rafforza legame con il Giappone, dal mare il nostro futuro”

"Abbiamo portato l'eccellenza della nostra nautica e dell'innovazione sostenibile, dimostrando – attraverso realtà d'eccellenza come il Polo nazionale della subacquea – il ruolo della Liguria come capitale del mare"

bucci osaka

Genova. “In occasione di Expo Osaka 2025 abbiamo mostrato la nostra visione per la Liguria nei prossimi vent’anni, a cominciare dallo sviluppo della Blue Economy. Abbiamo portato l’eccellenza della nostra nautica e dell’innovazione sostenibile, dimostrando – attraverso realtà d’eccellenza come il Polo nazionale della subacquea – il ruolo della Liguria come capitale del mare. I porti sono motore dell’economia e crocevia di scambi internazionali e culturali, luoghi che uniscono popoli e idee. Ne è esempio il Museo Chiossone di Genova, simbolo del legame tra Liguria e Giappone, che ha suscitato grande interesse a Osaka e sarà presto visitato dall’ambasciatore giapponese. È stato un momento importante per ribadire che la Liguria non è solo un luogo di bellezza, ma anche una regione pronta ad accogliere nuovi investimenti e sfide globali”.

Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, intervenuto insieme ad altri rappresentanti istituzionali e governatori delle regioni italiane alla conferenza “L’Italia che attrae. Il MIMIT a Expo Osaka 2025”, svoltasi oggi presso la sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, alla presenza del ministro Adolfo Urso, del commissario generale per l’Italia a Expo Osaka 2025 Mario Vattani e del ministro Hayashi Yujiro, vice capo missione dell’Ambasciata del Giappone in Italia.

“La Liguria si conferma meta di turismo di qualità da tutto il mondo, grazie a un’offerta diversificata. Un capitolo di grande successo – prosegue Bucci – è stato inoltre quello dedicato all’artigianato ligure: le dimostrazioni dal vivo di liuteria, oreficeria, restauro e moda, curate da Confartigianato e CNA Liguria, hanno affascinato il pubblico giapponese, rafforzando il legame culturale e aprendo nuove opportunità di collaborazione internazionale. Desidero pertanto ringraziare il ministro Urso e il commissario generale Vattani per il lavoro svolto e per aver reso possibile questa splendida partecipazione, che ha visto l’Italia protagonista e la Liguria tra i simboli più rappresentativi del nostro Paese”.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.