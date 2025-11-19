Genova. Sono cominciate con un’assemblea alle 8 davanti alla portineria e stanno proseguendo con un corteo che alle 8:50 è entrato sulla Guido Rossa e si è fermato all’altezza della stazione di Cornigliano, le 24 le ore di sciopero a Genova per i lavoratori dell’ex Ilva. Alle 9:10 la polizia locale comunica:
I lavoratori sembrano voler stazionare parecchio in quell’area, visto che alle 9:15 hanno iniziato a montare un gazebo. La situazione del traffico è parecchio complicata e coinvolge anche la viabilità aeroportuale.
Alle 11:45 il blocco è ancora attivo e il traffico è riversato nella zona dell’aeroporto visto che la Guido Rossa è inaccessibile anche dal casello.
Le motivazioni dello sciopero ex Ilva
Dopo l’incontro di ieri tra sindacati e governo, il futuro degli stabilimenti sembra sempre di più la chiusura. A Cornigliano il delegato rsu Fiom Armando Palombo spiega: “Con la conferma dell’annuncio di ieri del governo, che si produce poco a Taranto e che quel poco che si produce si vende subito a Taranto per fare cassa, gli stabilimenti del Nord, Genova in primis, non avranno più prodotto e quindi chiudono. Vuol dire che a Genova si perdono mille posti di lavoro e chiediamo agli enti locali, al Comune, alla Regione di sospendere ogni attività come segno di solidarietà e di cominciare a trovare soluzioni serie a mille posti di lavoro. Quindi non è più il problema del cassa integrato in più o cassa integrato in meno, qua stanno chiudendo la siderurgia in Italia”.
Oggi l’annuncio di 24 ore di sciopero per l’ex Ilva e dichiarata l’occupazione della fabbrica: “Con i nostri mezzi andremo per Cornigliano e aspetteremo lì, qualcosa succederà”, dice Palombo.
Tra alternative e richieste di solidarietà concreta
Ci si chiede a questo punto se sia possibile una vendita spacchettata rispetto a quello che era il piano iniziale di tenere tutta l’acciaieria insieme che quindi possa salvare lo stabilimento genovese. “Quello che so è che a Genova e a Novi basta che arrivano dei rotoli e noi li lavoriamo. C’è il mercato, c’è la professionalità, perché qua stiamo tenendo in piedi gli impianti grazie ai lavoratori: vale per il ciclo latta, per il ciclo zincato, quindi i lavoratori stanno tenendo in piedi questa fabbrica. Se arrivano i rotoli noi lavoriamo, poi da dove arrivano non ha importanza, a noi ci serve che arrivi il rotolo. Taranto va verso la chiusura, perché con l’annuncio della chiusura delle cokerie andiamo verso una chiusura annunciata, un milione di tonnellate è pochissimo, se se lo vendono come hanno annunciato subito senza portare al Nord il lavoro, il Nord chiude e noi non staremo zitti”.
Palombo si appella agli enti locali, Comune e Regione: “Non chiediamo una solidarietà con comunicati, ma che sospendano le sedute e che si facciano vedere e che comincino a pensare che Genova perde mille posti di lavoro, quindi a chi annunciava piani fantasmagorici, oggi sul piatto c’è non un cassaintegrato in più, ma mille posti di lavoro che si perdono a Genova e le risposte nostre saranno conseguenti a questo”.
Nicola Appice della Fim Cisl aggiunge: “Abbiamo deciso di mobilitarci, siamo partiti con Genova, Novi, ma sicuramente la situazione è talmente grave che bisogna alzare il tiro. Di soluzioni ce ne possono essere tante, bisogna avere la volontà di trovarle“.
Christian Venzano segretario generale Fim Cisl Liguria, dichiara: “Così i lavoratori pagheranno il prezzo degli errori del governo: un piano inaccettabile che mette a rischio lo stabilimento di Genova” e l’intero gruppo siderurgico più grande d’Europa. La preoccupazione delle lavoratrici e dei lavoratori dello stabilimento Ex Ilva di Genova è nella risposta straordinaria a questo sciopero di 24 ore con centinaia di persone che hanno deciso di scendere in piazza. La proposta del governo è inaccettabile, cosi si fanno pagare ai lavoratori gli errori che sono stati fatti con una gestione superficiale quando l’obiettivo doveva essere il rilancio della siderurgia in Italia. L’unica certezza è una cassa integrazione che continua ad aumentare con un nuovo programma del governo che prevede lo spegnimento degli impianti , senza alcun orizzonte, senza alcun tipo di soluzione che garantisca una continuità produttiva anche a Genova dove c’è oltre un migliaio di posti di lavoro a rischio se non ci sarà finalmente una svolta altrimenti lo stabilimento di Cornigliano rischierà di esaurire gradualmente la sua capacità produttiva”.
Antonio Apa, coordinatore Uilm Liguria, accusa: “La presidente del consiglio Giorgia Meloni deve prendere rapidamente in mano la vicenda siderurgica, in quanto il suo Ministro Urso, ha fallito la strategia che prevedeva la cessione a operatori internazionali che erano interessati all’ex Ilva. Addirittura nella giornata di ieri lo stesso ha avuto il coraggio di dire che c’erano addirittura 4 operatori internazionali interessati ad acquisire Ilva e se non bastasse ha annunciato che si sta percependo un crescente interesse da altri operatori italiani. Non si è capito chi siano questi operatori se non nella fantasia del ministro Urso. Né tantomeno si può pensare come ha proposto Boccia del Pd di coinvolgere Leonardo e Fincantieri affossando pure le aziende pubbliche in attivo. Ma davvero si può continuare a dire che c’è qualcuno disposto a investire nella siderurgia mettendo 9 miliardi e perdendone 100 al mese? Ieri a Palazzo Chigi, invece di darci una soluzione con un piano industriale che preveda i forni elettrici più la decarbonizzazione, e l’intervento dello Stato ci hanno annunciato la chiusura della siderurgia. A questo punto le Istituzioni e il Governo si devono assumere le proprie responsabilità, non si può decretare la morte dell’ex Ilva mettendo in discussione una parte dell’apparato industriale di questo paese, nonché un asset strategico dello stesso. I lavoratori stamani a Genova stanno bloccando la città e continueranno a farlo se non ci daranno delle risposte risolutive per salvaguardare il posto di lavoro di 20 mila persone, non ci fermeremo qui, continueremo con le nostre mobilitazioni finché non venga rimosso questo sciagurato progetto del governo”.
Le reazioni
La nota di Acciaierie d’Italia in As
Acciaierie d’Italia in As ha rilasciato una nota in mattinata a nome dei commissari straordinari: “Non è previsto alcun aumento del numero di lavoratori in Cassa Integrazione rispetto alle attuali 4.450 unità. Qualsiasi affermazione relativa a un’estensione della Cassa di ulteriori 1.550 lavoratori è priva di fondamento. La posizione è stata ribadita più volte durante la riunione e riportata nel comunicato ufficiale diffuso ieri da Palazzo Chigi, nel quale si conferma che “non ci sarà un’estensione ulteriore della Cassa integrazione, accogliendo così la principale richiesta avanzata dagli stessi sindacati nel corso del precedente tavolo”.
I 1.550 lavoratori citati in alcune ricostruzioni saranno coinvolti esclusivamente in un programma di formazione e riqualificazione, previsto in concomitanza con gli interventi di manutenzione programmati sugli impianti.
Il percorso formativo prevede almeno 60 giorni di attività per ciascun lavoratore, per un totale complessivo di 93.000 ore di formazione, e riguarderà l’intero comparto aziendale.
Viene precisato inoltre che il periodo di formazione è equiparato a tutti gli effetti alla presenza in servizio, inclusa la maturazione di tutti gli istituti contrattuali, ferie comprese.
I commissari straordinari desiderano pertanto rassicurare tutto il personale del Gruppo, che qualsiasi diversa ricostruzione relativa a un ulteriore ricorso alla cassa integrazione non rispecchia quanto comunicato ufficialmente nel corso dell’incontro di ieri.