Ex Ilva, Bucci: “Parziale continuità produttiva scongiura peggiori previsioni”

Roma. “L’incontro di oggi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, alla presenza del ministro Urso, dei presidenti di Regione, dei sindaci interessati e di tutte le sigle sindacali, segna un’apertura al dialogo che deve essere portata avanti”.

Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci dopo l’incontro al ministero delle Imprese e del made in Italy sul futuro dell’ex Ilva.

“Registriamo il positivo annuncio della parziale continuità produttiva per lo stabilimento di Genova Cornigliano che scongiura le peggiori previsioni di una chiusura degli impianti. Pur essendo un segnale importante, che va nella direzione che auspichiamo da settimane e che deve restituire fiducia ai lavoratori e al territorio, si tratta di una riduzione di produzione che dovrà essere riequilibrata per tornare almeno alla produzione attuale nel più breve tempo possibile“, aggiunge Bucci. “Dobbiamo evitare il ciclo corto e garantire le risorse per consentire la produzione per Cornigliano”.

“La Regione Liguria continuerà a monitorare con la massima attenzione e manterrà un confronto costante con Governo, azienda e parti sociali. Dialogo che riprenderà la prossima settimana. Ogni passo avanti è sempre importante, ma assicuriamo a lavoratori e sindacati l’intenzione di continuare a lavorare per l’obiettivo finale che è quello della piena ripresa della produzione negli impianti di Cornigliano”, conclude.

