Genova. “Mi sono impegnata politicamente per il forno elettrico, ora ci devono dare delle risposte nette e sarebbe bello che ce le dessero qua a Genova, come m’hanno chiesto una risposta sul forno elettrico qua a Genova. È il ministro che deve rispondere, e noi lo aspettiamo qua a darci delle risposte“. Lo ha detto la sindaca Silvia Salis parlando ai lavoratori ex Ilva in presidio permanente a Cornigliano.

La convocazione del tavolo su Genova non è arrivata, quindi la protesta prosegue a oltranza: “Non ci sono soluzioni, dormiremo qui come abbiamo detto“, ha confermando Armando Palombo della Rsu Fiom Cgil. Chi ha deciso di restare si è organizzato con tende, falò alimentati a bancali, generi di conforto.

Giovedì alle 7 assemblea davanti alla portineria dello stabilimento, poi il principale appuntamento istituzionale della giornata sarà in prefettura nel pomeriggio, in attesa che arrivi la fatidica data dell’incontro dedicato all’ex Ilva di Genova. “Noi domani saremo qua di nuovo, e saremo qua dopodomani, sabato e domenica. Genova deve diventare un tavolo a sé”, ha ribadito Palombo.

La sindaca è arrivata in tarda serata, poco prima delle 21, preceduta dal presidente Marco Bucci che aveva già incontrato i lavoratori nel pomeriggio. Prima del confronto pubblico ha partecipato a una riunione ristretta col governatore, i rappresentanti dei sindacati ed esponenti politici locali del centrosinistra.

