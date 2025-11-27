Euroflora 2025: 1,8 milioni di perdita tra costi e ricavi ma il bilancio di Porto Antico resta in utile

Genova. La manifestazione Euroflora 2025, tenuta la scorsa primavera nelle aree di piazzale Kennedy e della Fiera di Genova ha registrato una perdita netta di 1,788 milioni di euro. A fronte di questo risultato, però, Porto Antico ha comunque confermato una previsione di utile per l’anno in corso pari a 154 mila euro.

I dati sono stati comunicati dal vicesindaco Alessandro Terrile con una risposta scritta a un’interrogazione della consigliera Pd Donatella Alfonso, che ha chiesto alla giunta chiarezza su alcuni dati: i costi definitivi della manifestazione, l’affluenza registrata, l’impegno economico richiesto agli espositori e le spese sostenute dalla società Porto Antico, organizzatrice dell’evento.

Secondo quanto riferito dal vicesindaco, Euroflora ha comportato per Porto Antico un costo complessivo di 6,122 milioni di euro, pari a 72 euro per metro quadro relativamente alla superficie espositiva utilizzata, con 511mila euro di immobilizzazioni acquistate per la manifestazione.

Gli extra costi generati dal ritardo nella consegna e dalle condizioni delle aree Kennedy e Palasport ammontano a 749 milioni di euro, sempre secondo i dati forniti dall’assessorato.

L’affluenza dei visitatori – come riportato nella nota di risposta all’interrogazione – è stata pari a 183.081 ingressi rilevati tramite i contapersone. Considerando il margine d’errore, Porto Antico stima un totale di circa 200mila visitatori complessivi.

L’impatto economico complessivo generato dalla manifestazione è stato valutato in 36,9 milioni di euro, con una ricaduta occupazionale stimata in 452 posti di lavoro attivati, secondo le analisi del centro studi Deloitte.

I ricavi sono stati calcolati in 4,333 milioni di euro, con una perdita netta di quasi 1,8 milioni di euro (1.788.000), risultato che consente comunque a Porto Antico di confermare una previsione di utile per il 2025 pari a 154.000 euro.