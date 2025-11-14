Erzelli, auto si ribalta in via Melen, conducente gravissimo al pronto soccorso

Genova. Brutto incidente questa mattina in via Melen, agli Erzelli, dove un’auto è finita capottata dopo una serie di testacoda, ferendo gravemente il conducente.

L’episodio si è verificato poco dopo le 8.30 e la dinamica è ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 e i vigili del fuoco che hanno operato per estrarre il ferito dalle lamiere.

Il conducente, che secondo le prime informazioni si tratterebbe di un uomo, è stato poi portato in codice rosso e in gravissime condizioni al pronto soccorso del villa Scassi