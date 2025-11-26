  • News24
Attacco

Educazione sessuo-affettiva a Genova, Berrino contro Salis: “Oltrepassato limite della decenza”

"Non è normale che bambini così piccoli vengano indirizzati per fini politici dal sindaco di Genova"

gianni berrino senato

Roma. “Il sindaco di Genova, Silvia Salis, ha introdotto l’educazione sessuale nelle scuole per trecento bambini tra i 3 e i 6 anni. Ritengo che si stia oltrepassando il limite della decenza: non è normale che bambini così piccoli vengano indirizzati per fini politici dal sindaco di Genova”.

Lo dichiara il senatore Gianni Berrino, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Giustizia a Palazzo Madama.

“La Costituzione italiana stabilisce chiaramente che il compito primario dell’educazione dei figli, compresa quella sessuale, spetta alla famiglia. Nessuna lobby o pressione esterna, inclusa quella Lgbtq, può entrare in un ambito così delicato che riguarda minori di appena 3 anni. A quell’età i bambini devono vivere spensierati e felici, senza essere sovraccaricati da simili temi. Il sindaco di Genova rispetti le direttive del governo e del ministro Valditara. Se questa decisione mira a sostenere la sua eventuale candidatura alla guida del Pd, lo dica chiaramente e cerchi altri modi per le sue ambizioni personali, senza farlo sulla pelle dei bambini”.

 

