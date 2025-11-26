  • News24
Pro Vita contro Salis per il progetto di educazione sessuo-affettiva: “Strumentalizza le scuole dell’infanzia”

"Imporlo è una misura da stato totalitario che contraddice l'esplicito disposto della Costituzione italiana", dice il portavoce dell'associazione ligure

salis bruzzone
Genova. Pro Vita all’attacco della sindaca Silvia Salis dopo la presentazione del progetto sperimentale sull’educazione sessuo-affettiva per i bambini di quattro asili comunali.
In una nota Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia onlus, definisce “disgustoso che la sindaca di Genova Silvia Salis arrivi a strumentalizzare persino le scuole dell’infanzia pur di guadagnare qualche prima pagina nel dibattito in corso sull’educazione sessuale nelle scuole e sul diritto al consenso informato dei genitori”.
“Imporre una fantomatica educazione sessuo-affettiva a 300 bambini della città dai 3 ai 6 anni, affermando che l’educazione non sarebbe ‘appannaggio esclusivo delle famiglie’, è una misura da stato totalitario che contraddice l’esplicito disposto della Costituzione italiana e delle principali Carte di diritti internazionali, che riconoscono alla famiglia il diritto di priorità educativa”, prosegue Goghe.
Come ormai noto, il progetto prevede l’introduzione di un’ora di educazione sessuale affettiva a settimana, con la collaborazione dei centri anti violenza cittadini, nella scuola d’infanzia Santa Sofia, nel centro storico, alla Firpo e alla Mazzini di Sampierdarena, e alla Monticelli del Lagaccio.
“Ancora in questi c’è chi afferma che l’educazione sessuo-affettiva nelle scuole non serve, ci vuole del coraggio a sostenere una cosa del genere, così come ci vuole del coraggio a dire che sono temi che spettano alle famiglie – ha dichiarato la sindaca Salis – noi pensiamo che lo Stato abbia la responsabilità di educare, e il sindaco, che ha il polso della società, deve essere il primo a dare un segnale, questo è un piccolo passo ma con l’aria che tira, in questo Paese, credo sia un grande segnale”.
“Mentre Salis rivendica che lo Stato ha la responsabilità di educare e l’assessora alle Politiche dell’Istruzione Rita Bruzzone parla di insegnare ai piccoli il proprio corpo, la libertà degli altri, il rispetto e la capacità di dire no, noi ci chiediamo cosa ci sia di davvero inedito e sperimentale rispetto al lavoro che gli insegnanti fanno già ogni giorno nella scuola dell’infanzia su socializzazione, convivenza e alfabetizzazione emotiva di base. Troppo spesso dietro progetti encomiabili contro la violenza o il bullismo si sono nascosti percorsi ideologici, anche di impronta gender“.
Pro Vita & Famiglia ha inviato una pec al Ministero dell’Istruzione e all’Ufficio scolastico regionale della Liguria, “chiedendo il pieno rispetto della nota ministeriale del 2018 sul consenso informato, preventivo, specifico e scritto dei genitori per ogni ampliamento dell’offerta formativa e chiedendo quindi un’informativa chiara e tempestiva alle famiglie, con possibilità di revoca in ogni momento, attività alternative non penalizzanti per chi non aderisce e la documentazione completa del progetto, dunque obiettivi specifici per fascia d’età, progettazione didattica, materiali usati, nominativi e curricula degli esperti”
