Edicole, Bianchi (Fdi): “La giunta Salis non ascolta le associazioni di categoria”

Genova. “Continua nel segno della non condivisione l’attività di questa amministrazione che pubblica il bando per la concessione delle edicole senza neppure aver intavolato un dialogo con le associazioni di categoria. Alla giunta Salis evidentemente non é bastato aumentare l’Imu a canone calmierato senza prima confrontarsi con le associazioni di categoria, aver convocato una commissione in urgenza per il nuovo piano del commercio senza coinvolgere, tra gli altri sindacati e associazioni di categoria e aver lanciato delle domeniche pedonali senza chiedere quantomeno un parere ai commercianti”.

Così Alessandra Bianchi, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale a Genova.

“Senza dimenticare la decisione presa e che ha portato ad un aumento delle tariffe di AMT: anche in quel caso nessun coinvolgimento delle associazioni di categoria. I buoni propositi di percorsi condivisi e partecipati sono subito diventati un lontano ricordo, promesse elettorali con cui ammaliare i genovesi, che mai hanno trovato applicazione”.

“Promesse vuote come vuoti sono stati questi primi mesi targati Sindaco Salis. E, se non possiamo che prendere atto che, almeno in questo caso, le lamentele e le preoccupazioni abbiano portato alla calendarizzazione di un incontro con l’assessore Beghin, in programma da quanto leggiamo dalla stampa venerdì, non è accettabile che, ogni volta, le associazioni debbano fare ‘la voce grossa’ per essere ascoltate”, conclude.