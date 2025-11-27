Economia, domani al palazzo della Borsa i premi a Mariana Mazzucato e Riccardo Pompili

Genova. Il Premio “Economia Internazionale” 2025 verrà attribuito a Mariana Mazzucato, una delle economiste più influenti del panorama mondiale, professoressa allo University College London e direttrice dell’Institute for Innovation and Public Purpose. La motivazione metterà in evidenza il suo contributo decisivo alla definizione di una visione moderna del ruolo dello Stato nell’innovazione e nella crescita economica, con effetti rilevanti sull’internazionalizzazione dei sistemi produttivi.

Il Premio “Francesco Manzitti” 2025 andrà invece a Riccardo Pompili, amministratore delegato di De Wave Group che verrà premiato per aver guidato il gruppo genovese in una crescita straordinaria fino alla leadership mondiale negli allestimenti e nelle forniture navali, grazie a scelte strategiche, acquisizioni mirate, innovazione costante e un forte orientamento alla sostenibilità.

La cerimonia di consegna dei premi vedrà protagonisti Luigi Attanasio, presidente della Camera di Commercio, che premierà l’imprenditore Pompili, e Giovanni Battista Pittaluga, direttore scientifico della rivista “Economia Internazionale/International Economics”, che consegnerà il premio all’economista Mazzucato.

«Questi premi – anticipa Attanasio – raccontano due storie diverse ma unite da un filo comune: sapere dove si vuole arrivare e riuscire a cambiare le cose per raggiungere il proprio traguardo. Mazzucato e Pompili rappresentano visione, coraggio e capacità di innovare, tre elementi centrali per l’economia del futuro».

Pittaluga aggiunge: «L’Istituto di Economia Internazionale continua a valorizzare figure che sanno orientare la ricerca, l’impresa e le politiche pubbliche. I premiati di quest’anno incarnano una leadership capace di incidere concretamente sulle trasformazioni globali».

Ad aprire la giornata sarà il convegno dedicato alla politica industriale italiana, che analizzerà le grandi fratture e le nuove opportunità dell’economia globale: dalle tensioni geopolitiche alle crisi energetiche, dal reshoring alla sicurezza delle catene del valore, fino al ruolo dello Stato nel guidare transizioni complesse.

Uno dei temi più attesi sarà proprio l’analisi delle sfide aperte della politica industriale nazionale, che oggi più che mai richiede strategie di intervento più efficaci, sostenibili e condivise. Nel dibattito, moderato dal giornalista RAI Luca Ponzi, troveranno spazio anche gli strumenti europei, come il Green Deal e il Net-Zero Industry Act, e il contributo del PNRR nel ridisegnare il futuro competitivo del sistema produttivo italiano.