Arrestato

Sul bus con la droga, a casa ne ha quasi un chilo: arrestato 33enne

Un'indagine condotta a Molassana e durata diverse settimane

Genova. La Squadra Mobile di Genova ha arrestato un 33enne di origini marocchine per spaccio, sequestrando circa un chilo di droga.

L’operazione è stata condotto a Molassana nelle ultime settimane attraverso appostamenti e pedinamenti. L’uomo è stato sorpreso mentre nascondeva un pacchetto nei pressi di un esercizio commerciale di via Emilia, per poi recuperarlo pochi minuti dopo e salire su un autobus in compagnia di alcune persone.

Gli agenti lo hanno seguito a bordo e lo hanno fermato per un controllo. L’uomo ha fatto cadere per terra un pacchetto che conteneva sei involucri di cocaina.

A quel punto è stata perquisita anche il suo appartamento, dove sono stati trovati in una cassettiera otto etti di hashish, un etto di cocaina e alcune pastiglie di ketamina.

Il materiale è stato sequestrato e il  33enne è stato tratto arrestato e trasferito nel carcere di Marassi.

